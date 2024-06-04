Cartoon reviews
Жендос Гъе 6 July 2024, 17:47
когда в прокат поступит? обещали сегодня, но нифига
User 28 July 2024, 23:47
мультфильм потрясающий, я в восторге. он все остается таким же интересным и захватывающим. всем соаетую посмотреть🔥
Gru, Lucy, Margo, Edith, and Agnes welcome a new member to the family, Gru Jr., who is intent on tormenting his dad. Gru faces a new nemesis in Maxime Le Mal and his girlfriend Valentina, and the family is forced to go on the run.
|6 July 2024
|Russia
|20 June 2024
|Australia
|PG
|4 July 2024
|Azerbaijan
|6+
|22 June 2024
|Belgium
|4 July 2024
|Brazil
|4 June 2024
|Brunei Darussalam
|3 July 2024
|Bulgaria
|12 July 2024
|China
|4 July 2024
|Croatia
|o.A.
|4 July 2024
|Czechia
|U
|4 July 2024
|Denmark
|3 July 2024
|Estonia
|3 July 2024
|Finland
|3 July 2024
|France
|4 July 2024
|Georgia
|PG
|11 July 2024
|Germany
|5 July 2024
|Great Britain
|22 August 2024
|Greece
|4 July 2024
|Hong Kong
|3 July 2024
|Iceland
|Allowed
|3 July 2024
|India
|3 July 2024
|Indonesia
|12 July 2024
|Ireland
|G
|27 June 2024
|Israel
|22 August 2024
|Italy
|19 July 2024
|Japan
|4 July 2024
|Kazakhstan
|6+
|3 July 2024
|Kyrgyzstan
|5 July 2024
|Latvia
|7+
|5 July 2024
|Lithuania
|29 June 2024
|Macao
|A
|4 July 2024
|Malaysia
|27 June 2024
|Mexico
|5 July 2024
|Moldova
|27 June 2024
|Montenegro
|o.A.
|3 July 2024
|Netherlands
|6
|20 June 2024
|New Zealand
|PG
|3 July 2024
|Norway
|6
|5 July 2024
|Poland
|4 July 2024
|Portugal
|3 July 2024
|Puerto Rico
|PG
|5 July 2024
|Romania
|N/A
|27 June 2024
|Serbia
|4 July 2024
|Singapore
|4 July 2024
|Slovakia
|U
|3 August 2024
|Slovenia
|28 June 2024
|South Africa
|24 July 2024
|South Korea
|11 July 2024
|Spain
|3 July 2024
|Sweden
|7
|5 July 2024
|Taiwan
|0+
|3 July 2024
|Tajikistan
|4 July 2024
|Thailand
|5 July 2024
|Turkey
|4 July 2024
|UAE
|TBC
|3 July 2024
|USA
|3 July 2024
|Ukraine
|3 July 2024
|Uzbekistan
|5 July 2024
|Viet Nam
In the first film, Vector was left stranded on the Moon. Later, in the short film Mooned, he found himself marooned on Mars. In this instalment, however, he was held captive at AVL Headquarters.