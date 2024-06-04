Menu
7.4 IMDb Rating: 6.2
2 posters
Kinoafisha Films Despicable Me 4

Despicable Me 4

Despicable Me 4 18+
Synopsis

Gru, Lucy, Margo, Edith, and Agnes welcome a new member to the family, Gru Jr., who is intent on tormenting his dad. Gru faces a new nemesis in Maxime Le Mal and his girlfriend Valentina, and the family is forced to go on the run.

Despicable Me 4 - trailer #2
Despicable Me 4  trailer #2
Country USA
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2024
Online premiere 5 August 2024
World premiere 4 June 2024
Release date
6 July 2024 Russia
20 June 2024 Australia PG
4 July 2024 Azerbaijan 6+
22 June 2024 Belgium
4 July 2024 Brazil
4 June 2024 Brunei Darussalam
3 July 2024 Bulgaria
12 July 2024 China
4 July 2024 Croatia o.A.
4 July 2024 Czechia U
4 July 2024 Denmark
3 July 2024 Estonia
3 July 2024 Finland
3 July 2024 France
4 July 2024 Georgia PG
11 July 2024 Germany
5 July 2024 Great Britain
22 August 2024 Greece
4 July 2024 Hong Kong
3 July 2024 Iceland Allowed
3 July 2024 India
3 July 2024 Indonesia
12 July 2024 Ireland G
27 June 2024 Israel
22 August 2024 Italy
19 July 2024 Japan
4 July 2024 Kazakhstan 6+
3 July 2024 Kyrgyzstan
5 July 2024 Latvia 7+
5 July 2024 Lithuania
29 June 2024 Macao A
4 July 2024 Malaysia
27 June 2024 Mexico
5 July 2024 Moldova
27 June 2024 Montenegro o.A.
3 July 2024 Netherlands 6
20 June 2024 New Zealand PG
3 July 2024 Norway 6
5 July 2024 Poland
4 July 2024 Portugal
3 July 2024 Puerto Rico PG
5 July 2024 Romania N/A
27 June 2024 Serbia
4 July 2024 Singapore
4 July 2024 Slovakia U
3 August 2024 Slovenia
28 June 2024 South Africa
24 July 2024 South Korea
11 July 2024 Spain
3 July 2024 Sweden 7
5 July 2024 Taiwan 0+
3 July 2024 Tajikistan
4 July 2024 Thailand
5 July 2024 Turkey
4 July 2024 UAE TBC
3 July 2024 USA
3 July 2024 Ukraine
3 July 2024 Uzbekistan
5 July 2024 Viet Nam
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $972,021,410
Production Universal Pictures, Illumination Entertainment
Also known as
Despicable Me 4, Mi villano favorito 4, Cattivissimo me 4, Гадкий я 4, 神偷奶爸4, Bjaurusis aš 4, Çılgın Hırsız 4, Détestable moi 4, Dumma mej 4, Ganouv al Ha'Kha'yim, Grozan ja 4, Gru - O Maldisposto 4, Gru 4, Gru 4: Mi villano favorito, Gru i Malci: Neustrašivi špijuni, Gru i Minionki: Pod przykrywką, Grusomme meg 4, Grusomme mig 4, Ich - Einfach Unverbesserlich 4, Ich, Einfach Unverbesserlich 4, Ich: Einfach unverbesserlich 4, Itse ilkimys 4, İyrənc mən 4, Ja zloduch 4, Já, padouch 4, Jaz, baraba 4, Kẻ Trộm Mặt Trăng 4, Man-e nefrat angiz 4, Meu Malvado Favorito 4, Mina, Supervaras 4, Moi, moche et méchant 4, Nejaukais es 4, Verschrikkelijke Ikke 4, Εγώ, ο απαισιότατος 4, Гадкае я 4, Нікчемний Я 4, 卑鄙的我4, 壞蛋獎門人4, 怪盗グルーのミニオン超変身
Director
Chris Renaud
Patrick Delage
Cast
Steve Carell
Kristen Wiig
Miranda Cosgrove
Steve Coogan
Cast and Crew
Cartoon rating

7.4
Rate 143 votes
6.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1228
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

Жендос Гъе 6 July 2024, 17:47
когда в прокат поступит? обещали сегодня, но нифига
User 28 July 2024, 23:47
мультфильм потрясающий, я в восторге. он все остается таким же интересным и захватывающим. всем соаетую посмотреть🔥
Goofs

In the first film, Vector was left stranded on the Moon. Later, in the short film Mooned, he found himself marooned on Mars. In this instalment, however, he was held captive at AVL Headquarters.

Quotes
Gru Don't think of it as lying. Think of it as high stakes pretending.
Agnes Well, I'm not going to.
Gru Ah, just a little white lie.
Agnes Nope!
Gru Agnes! As your father, I command you to lie.
Agnes No!
Gru Yes! Lie!
Agnes Mm-mm.
Gru You are walking on thin ice, little lady.
[Agnes groans as she bangs her fork and spoon on the table. Gru Jr. grabs the piece of bacon from the fork and eats it.]
Gru Why can't you be more like your sister, Edith? She lies all the time.
Edith No I don't.
Gru See? See? She's lying right now. Beautifully, I might add.
Despicable Me 4 Trailer #2
Despicable Me 4 Teaser
Stills
