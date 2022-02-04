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Poster of A Simple Wish
5.4
Kinoafisha Films A Simple Wish
5.4

A Simple Wish

, 1997
A Simple Wish
USA / Comedy, Family, Fantasy / 18+
Poster of A Simple Wish
5.4

Cast

Martin Short
Martin Short
Murray
Mara Wilson
Mara Wilson
Anabel
Robert Pastorelli
Oliver
Ruby Dee
Hortense
Francis Capra
Charlie
Jonathan Hadary
Lord Richard
Deborah Odell
Jeri
Amanda Plummer
Amanda Plummer
Boots
Alan Campbell
Tony Sable
Kathleen Turner
Kathleen Turner
Claudia
Director Michael Ritchie
Writer Jeff Rothberg
Composer Bruce Broughton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1997
World premiere 11 July 1997
Release date
8 July 1998 France
11 July 1997 Germany
17 October 1997 Great Britain
11 July 1997 USA
MPAA PG
Budget $28,000,000
Worldwide Gross $8,345,056
Production Universal Pictures, The Bubble Factory, Sheinberg Productions
Also known as
A Simple Wish, Un simple deseo, Den gode fe, Bir dilek tut, Csiri Bá!, Der Zauberwunsch, Điều ước giản đơn, Egzamin dla wróżki, El hada novata, Henkimaailman hommia, Il mio piccolo desiderio, La guerre des fées, Proste życzenie, Tabbar och trollkonster, Um Desejo Tão Simples, Um Passe de Mágica, Un semplice desiderio, Un simple souhait, Vienkārša vēlēšanās, Μια απλή ευχή, Простичко желание, Простое желание, シンプル・ウィッシュ, 脫線教父, A Simple Wish: Tabbar Och Trollkonster, Matilda

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 4 February 2022

Quotes

Murray One wish per customer and no wishes for more wishes. They plugged that loophole up years ago. In past years there were abuses.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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