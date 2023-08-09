Cast
Cast and Crew
Writer
Greg Rucka, Allison Schroeder
Composer
Steven Price
Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 2 minutes
Production year
2023
Online premiere
9 August 2023
World premiere
9 August 2023
MPAA
PG-13
Production
Netflix, Skydance Media, Mockingbird Pictures
Also known as
Heart of Stone, Agente Stone, Agent Stone, Akmeninė širdis, Misja Stone, Rachel Stone: Mindent vagy semmit, Rachel Stoneová: Sázka na Srdce, Stoun yuragi, Taş Kalpli, Каменное сердце, Місія Стоун, Сердце Стоун, Сърце от камък, ハート・オブ・ストーン, 攻心諜戰, 攻心谍战, 石之心, 谍之心, 铁石心肠, Agente Stone (Heart of Stone), Rachel Stoneová: Stávka na Srdce, ハート・オブ・ストーン：2023, قلب استون