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Poster of Heart of Stone
5.8
Heart of Stone - Trailer
Kinoafisha Films Heart of Stone
5.8

Heart of Stone

, 2023
Heart of Stone
USA / Action, Crime, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Heart of Stone
5.8
Heart of Stone - Trailer
Heart of Stone  Trailer

Cast

Gal Gadot
Gal Gadot
Rachel Stone
Jamie Dornan
Jamie Dornan
Parker
Alia Bhatt
Alia Bhatt
Keya Dhawan
Matthias Schweighofer
Matthias Schweighofer
Jack of Hearts
Sophie Okonedo
Sophie Okonedo
Jing Lu
Jing Lu
Yang
Paul Ready
Paul Ready
Bailey
Enzo Cilenti
Enzo Cilenti
Mulvaney
Joe Reisig
Lars Monroe
Luca Fiamenghi
Casanova
Thomas Arnold
Control
Director Tom Harper
Writer Greg Rucka, Allison Schroeder
Composer Steven Price
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2023
Online premiere 9 August 2023
World premiere 9 August 2023
MPAA PG-13
Production Netflix, Skydance Media, Mockingbird Pictures
Also known as
Heart of Stone, Agente Stone, Agent Stone, Akmeninė širdis, Misja Stone, Rachel Stone: Mindent vagy semmit, Rachel Stoneová: Sázka na Srdce, Stoun yuragi, Taş Kalpli, Каменное сердце, Місія Стоун, Сердце Стоун, Сърце от камък, ハート・オブ・ストーン, 攻心諜戰, 攻心谍战, 石之心, 谍之心, 铁石心肠, Agente Stone (Heart of Stone), Rachel Stoneová: Stávka na Srdce, ハート・オブ・ストーン：2023, قلب استون

Film rating

5.8
Rate 16 votes
5.7 IMDb
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Updated 24 June 2024

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Heart of Stone - Trailer
Heart of Stone Trailer
Heart of Stone - Trailer
Heart of Stone Trailer
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Quotes

Bailey [after Rachel's hell ride] Well, I can't speak for the others, but I think - I think you're ready for the field.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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