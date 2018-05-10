Cast
Shishir Sharma
Brig. Parvez Syed
Rajit Kapoor
Hidayat Khan
Ashwath Bhatt
Mehboob Syed
Jaideep Ahlawat
Khalid Mir
Kanwaljeet Singh
Nikhil Bakshi - Older
Cast and Crew
Director
Meghna Gulzar
Writer
Harinder S. Sikka, Meghna Gulzar, Bhavani Iyer
Composer
Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, Ehsaan Noorani, Shankar-Ehsaan-Loy
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 18 minutes
Production year
2018
Online premiere
11 May 2018
World premiere
10 May 2018
Release date
|11 May 2018
|India
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|11 May 2018
|Malaysia
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|10 May 2018
|UAE
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Budget
300,000,000 INR
Worldwide Gross
$1,812,763
Production
Dharma Productions, Junglee Pictures
Also known as
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