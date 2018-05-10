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Poster of Raazi
7.7
Kinoafisha Films Raazi
7.7

Raazi

, 2018
Raazi
India / Thriller, Action, Crime, Romantic, History / 18+
Poster of Raazi
7.7

Cast

Alia Bhatt
Alia Bhatt
Sehmat Khan
Vicky Kaushal
Iqbal Syed
Raj Kapoor
Raj Kapoor
Shishir Sharma
Brig. Parvez Syed
Rajit Kapoor
Hidayat Khan
Ashwath Bhatt
Mehboob Syed
Jaideep Ahlawat
Khalid Mir
Soni Razdan
Soni Razdan
Teji
Arif Zakaria
Abdul
Amruta Khanvilkar
Munira
Kanwaljeet Singh
Nikhil Bakshi - Older
Director Meghna Gulzar
Writer Harinder S. Sikka, Meghna Gulzar, Bhavani Iyer
Composer Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, Ehsaan Noorani, Shankar-Ehsaan-Loy
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 2018
Online premiere 11 May 2018
World premiere 10 May 2018
Release date
11 May 2018 India
11 May 2018 Malaysia
10 May 2018 UAE
Budget 300,000,000 INR
Worldwide Gross $1,812,763
Production Dharma Productions, Junglee Pictures
Also known as
Raazi, A Espiã, Готова за шпионин, Заговор, राज़ी, 同意

Film rating

7.7
Rate 14 votes
7.7 IMDb
Listen to the
soundtrack Raazi

Quotes

Sehmat My father has also taught me that there is nothing above nation, not even yourself
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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