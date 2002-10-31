Cast
Alex Karzis
Tony Georgiotis
Michael Anthony Rawlins
Manny
Cast and Crew
Writer
Eddy Matalon, Timothy Prager, Richard Rionda Del Castro
Composer
Steve Hamilton
Film details
Country
Canada
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2002
World premiere
31 October 2002
MPAA
R
Budget
$3,500,000
Production
GFT Entertainment, Hannibal Media, Studio Eight Productions
Also known as
Partners in Action, Baj-társak, Fuga disperata, Juegos sucios, Les liens du crime, Persecución mortal, Testigos de un crimen, Партньори в престъпленията