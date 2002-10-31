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Poster of Partners in Action
4.4
Kinoafisha Films Partners in Action
4.4

Partners in Action

, 2002
Partners in Action
Canada / Action, Crime, Drama / 18+
Poster of Partners in Action
4.4

Cast

Armand Assante
Armand Assante
Jack Cunningham
Douglas Smith
Douglas Smith
Teddy
Mpho Koaho
Ty
Larry Day
Capt Spiotta
Alex Karzis
Tony Georgiotis
Roy Lewis
Pete
Tracy Shreve
Mariann
Joseph Scoren
Pauli
Michael Anthony Rawlins
Manny
Shannon Lawson
Karen Roman
Director Sidney J. Furie
Writer Eddy Matalon, Timothy Prager, Richard Rionda Del Castro
Composer Steve Hamilton
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2002
World premiere 31 October 2002
Release date
31 October 2002 USA
MPAA R
Budget $3,500,000
Production GFT Entertainment, Hannibal Media, Studio Eight Productions
Also known as
Partners in Action, Baj-társak, Fuga disperata, Juegos sucios, Les liens du crime, Persecución mortal, Testigos de un crimen, Партньори в престъпленията

Film rating

4.4
Rate 10 votes
4.5 IMDb
Updated 2 February 2022
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