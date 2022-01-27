Menu
Poster of Hatching
6.4 IMDb Rating: 6.2
Kinoafisha Films Hatching

Hatching

Pahanhautoja 18+
Напомним о выходе в прокат
Hatching - trailer
Hatching  trailer
Country Finland / Sweden
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2022
Online premiere 4 March 2022
World premiere 27 January 2022
Release date
7 April 2022 Russia RWV Film 16+
26 May 2022 Australia
19 January 2023 Czechia
4 March 2022 Finland
28 July 2022 Germany
16 September 2022 Great Britain
1 September 2022 Greece K18
16 June 2022 Hungary 18
7 April 2022 Kazakhstan 16+
4 March 2022 Netherlands 16
14 October 2022 Poland
15 June 2023 South Korea 12
21 December 2022 Spain
29 April 2022 USA NR
Budget €3,954,376
Worldwide Gross $508,211
Production Silva Mysterium Oy, Hobab, Umedia
Also known as
Pahanhautoja, Hatching, Cría Siniestra, Ruva, A keltetés, Éclosion Mortelle, Ego, Egō, Hatching - La forma del male, Kuluçka, Kurja haudumine, Ninho do Mal, Oul surpriză, Ovo, Pisklę, Εκκόλαψη, Вилуплення, Скрежет, 햇칭, ハッチング －孵化－, ハッチング－孵化－, 孵魔
Director
Hanna Bergholm
Hanna Bergholm
Cast
Jani Volanen
Jani Volanen
Reino Nordin
Reino Nordin
Saija Lentonen
Saija Lentonen
Siiri Solalinna
Siiri Solalinna
Sophia Heikkilä
Sophia Heikkilä
Cast and Crew
Film rating

6.4
23 votes
6.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2806
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

ssvt13 16 April 2022, 20:49
Дорогие друзья, фильм редкостное говно, на которое стоит приходить без еды и со второй половинкой, поскольку сидеть вы будете на расслабоне и… Read more…
Film Trailers All trailers
Hatching - trailer
Hatching Trailer
Hatching - trailer in russian
Hatching Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
