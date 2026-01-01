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Poster of Trouble
7.4
Kinoafisha Films Trouble
7.4

Trouble

, 1977
Beda
USSR / Drama / 18+
Poster of Trouble
7.4

Cast

Aleksei Petrenko
Aleksei Petrenko
Vyacheslav Kuligin
Lidiya Fedoseyeva-Shukshina
Lidiya Fedoseyeva-Shukshina
Zinaida
Georgi Burkov
Georgi Burkov
Nikolay Maslakov
Yelena Kuzmina
Yelena Kuzmina
Alevtina Ivanovna
Gennadi Dyudyayev
Gennadi Dyudyayev
Gusev
Fyodor Odinokov
Uncle Kohl
Maria Vinogradova
Klava
Director Dinara Asanova
Writer Izrail Metter
Composer Evgeniy Krylatov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1977
World premiere 13 March 1978
Release date
13 March 1978 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Beda, Беда

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.2 IMDb
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