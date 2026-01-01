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Kinoafisha Films Harvest Moon

Harvest Moon

Harvest Moon
USA / Comedy, Drama / 18+

Cast

Paul Bettany
Paul Bettany
Johnny
Cary Elwes
Cary Elwes
Carmen Ejogo
Carmen Ejogo
Adele
Candice Bergen
Candice Bergen
Helen
Malia Baker
Bella
Bethany Joy Lenz
Delphine
David James Elliott
Tom
Staz Nair
Staz
David Lengel
Hippie Bagger
Nico Tirozzi
Nico Tirozzi
Ollie
Connor Falk
Sebastian
Riley Looc
Charlie
Director Mark Waters
Writer Paul Bettany, Dana Brown
Composer Rolfe Kent
Cast and Crew

Film details

Country USA
Production Celestial One Productions, Miramax, Watermark Pictures (I)
Also known as
Harvest Moon

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