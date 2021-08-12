Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Lamb
Poster of Lamb
Poster of Lamb
Poster of Lamb
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.3
Rate
4 posters
Kinoafisha Films Lamb

Lamb

Lamb 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A childless couple discovers a mysterious newborn on their farm in Iceland.

Lamb - trailer in russian
Lamb  trailer in russian
Country Iceland / Sweden / Poland
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2021
Online premiere 28 October 2021
World premiere 12 August 2021
Release date
28 October 2021 Russia Капелла Фильм 18+
1 September 2021 Australia
6 January 2022 Austria
7 October 2021 Czechia
6 January 2022 Denmark
15 October 2021 Estonia
29 December 2021 France
6 January 2022 Germany
10 December 2021 Great Britain
12 August 2021 Hungary
24 September 2021 Iceland
10 December 2021 Ireland
31 March 2022 Italy
23 September 2022 Japan
11 May 2022 Lithuania N-16
20 January 2022 Netherlands
28 January 2022 Norway
31 December 2021 Poland
18 November 2021 Singapore
29 December 2021 South Korea 15
26 November 2021 Spain
11 March 2022 Sweden 15
22 October 2021 Taiwan
8 October 2021 USA
18 November 2021 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $3,189,087
Production Black Spark Film & TV, Chimney Poland, Chimney Sweden
Also known as
Dýrið, Lamb, Cordeiro, Cordero, El animal, Lamm, Агнец, Ada, Bárány, Cừu Non, Dyrid, Jagnje, Jahňa, Janje, Kuzu, LAMB／ラム, Lambuke, Qo'zichoq, Αμνός, Агнець, 램, ラム, 羊嬰傳說, 羊懼
Director
Valdimar Jóhannsson
Valdimar Jóhannsson
Cast
Noomi Rapace
Noomi Rapace
Ingvar Eggert Sigurðsson
Ingvar Eggert Sigurðsson
Björn Hlynur Haraldsson
Björn Hlynur Haraldsson
Hilmir Snær Guðnason
Hilmir Snær Guðnason
Ester Bibi
Cast and Crew
Similar films for Lamb
Titane 6.2
Titane (2021)
Pig 7.1
Pig (2021)
Swallow 6.3
Swallow (2019)
Dogs Don't Wear Pants 6.7
Dogs Don't Wear Pants (2019)
The Other Lamb 5.3
The Other Lamb (2019)
In Fabric 6.0
In Fabric (2018)
High Life 5.9
High Life (2018)
Sorry to Bother You 6.5
Sorry to Bother You (2018)
Hagazussa – A Heathen's Curse 5.3
Hagazussa – A Heathen's Curse (2017)
A Ghost Story 6.9
A Ghost Story (2017)
Rams 7.2
Rams (2015)
To Life 6.4
To Life (2014)

Film rating

6.4
Rate 18 votes
6.3 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

khaos11 2 November 2021, 18:41
Фильм понравился, но он не для кинотеатрального просмотра. А как раз так и под теплый ламповый свет перед сном, хотя исландская природа отдельно,… Read more…
Film Trailers All trailers
Lamb - trailer in russian
Lamb Trailer in russian
Lamb - trailer in russian
Lamb Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Lamb
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more