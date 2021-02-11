Menu
Poster of Long Story Short
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 6.6
Long Story Short

Long Story Short

Long Story Short 18+
Country Australia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2021
Online premiere 1 May 2021
World premiere 11 February 2021
Release date
11 February 2021 Australia
8 July 2021 Czechia
11 June 2021 Estonia
8 July 2021 Germany
27 May 2021 Hong Kong
29 July 2021 Hungary
10 June 2021 Lithuania
23 July 2021 Poland
8 July 2021 Slovakia
4 June 2021 Spain
22 July 2021 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $2,343,112
Production Create NSW, Screen Australia, See Pictures
Also known as
Long Story Short, Avance (trop) rapide, Da skratimo priču, Und täglich grüßt die Liebe, A szerelem röviden, Come se non ci fosse un domani, Come se non ci fosse un domani: Long Story Short, Contratempo, Ilga istorija trumpai, Long Story Short - Und täglich grüsst die Liebe, Małżeństwo na skróty, Pikk lugu lühidalt, Ukratko, ljubav, Un pequeño contratiempo, Un petit contratemps, Uzun Aşkın Kısası, Коротко кажучи, Короче говоря, 롱 스토리 쇼트, 情約時分秒, 結婚計念日
Josh Lawson
Cast
Josh Lawson
Ronny Chieng
Rafe Spall
Dena Kaplan
Zahra Newman
Film rating

14 votes
Place in the rating
Currently, the film is not showing in cinemas
