Poster of Ticket to Paradise
1 poster
Kinoafisha Films Ticket to Paradise

Ticket to Paradise

Ticket to Paradise 18+
Ticket to Paradise - trailer
Ticket to Paradise  trailer
Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2022
Online premiere 16 September 2022
World premiere 8 September 2022
Release date
9 September 2022 Andorra
15 September 2022 Argentina
15 September 2022 Australia
15 September 2022 Austria
9 September 2022 Azerbaijan 16+
9 September 2022 Belgium
8 September 2022 Brazil
16 September 2022 Bulgaria
21 October 2022 Canada
15 September 2022 Czechia
24 October 2022 Denmark
8 September 2022 Ecuador
14 September 2022 Egypt
16 September 2022 Estonia
9 September 2022 Finland
28 September 2022 France
15 September 2022 Georgia PG-13
15 September 2022 Germany
16 September 2022 Great Britain
8 September 2022 Greece K12
6 October 2022 Hong Kong
6 October 2022 Hungary 12
16 September 2022 Iceland
6 October 2022 India
30 September 2022 Indonesia
22 September 2022 Israel
6 October 2022 Italy
15 September 2022 Kazakhstan 12+
15 September 2022 Kuwait
15 September 2022 Kyrgyzstan 12+
16 September 2022 Latvia N12
16 September 2022 Lithuania N13
28 October 2022 Mexico
29 September 2022 Netherlands 12
16 September 2022 Norway
15 September 2022 Peru
5 October 2022 Philippines
15 September 2022 Portugal
16 September 2022 Romania
6 October 2022 Singapore PG13
15 September 2022 Slovakia 12
23 September 2022 South Africa
12 October 2022 South Korea
9 September 2022 Spain
30 September 2022 Sweden Btl
6 October 2022 Switzerland 8
7 October 2022 Taiwan
29 September 2022 Thailand
16 September 2022 Turkey
15 September 2022 UAE
21 October 2022 USA
15 September 2022 Ukraine 12+
16 September 2022 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $168,770,985
Production Universal Pictures, Working Title Films, Smokehouse Pictures
Also known as
Ticket to Paradise, Pasaje al paraíso, Ticket ins Paradies, Beugró a Paradicsomba, Bilet do raju, Bilet pentru paradis, Biļete uz paradīzi, Bilhete Para o Paraíso, Bilietas į rojų, Billet pour le paradis, Cartis Le'Gan Eden, Cennete Bilet, Ingresso para o Paraíso, Karta za raj, Lístok do raja, Pilet paradiisi, Pot v raj, Tấm Vé Đến Thiên Đường, Viaje al paraíso, Vstupenka do ráje, Εισιτήριο για τον Παράδεισο, Билет в рай, Билет до Рая, Квиток до раю, 티켓 투 파라다이스, チケット・トゥ・パラダイス, 幸福入場券, 幸福入場劵
Director
Ol Parker
Ol Parker
Cast
Julia Roberts
Julia Roberts
George Clooney
George Clooney
Billie Lourd
Billie Lourd
Kaitlyn Dever
Kaitlyn Dever
Lucas Bravo
Lucas Bravo
Film rating

6.6
Rate 15 votes
6.1 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Film Reviews

Михаил Роксман 16 November 2022, 19:24
Миленькое кино, Ситуация вполне реальная, Снято с юмором,Без особых эффектов ,но приятно смотеть отличных актеров,
