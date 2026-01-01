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6.6
Kinoafisha Films Zima v rayu
6.6

Zima v rayu

, 1990
Zima v rayu
USSR / Drama / 18+
6.6

Cast

Yuriy Stoskov
Oksana Fandera
Oksana Fandera
Larisa Pavlova
Ivan Vlasov
Mikhail Yanushkevich
Tatyana Rasputina
Director Alexandre Blanc
Writer Aleksey Timm
Composer Semyon Son
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Production year 1990
Production Ekran
Also known as
Zima v rayu, Зима в раю

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
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