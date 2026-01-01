Cast
Larisa Pavlova
Nadya Beloglazova
Irina Kashaliyeva
Nadya's Friend
Larisa Blinova
Klavdiya Mikhaylovna
Boris Shevchenko
Sergey Orlovskiy
Cast and Crew
Director
Nikita Khubov
Writer
Nikita Khubov, Mikhail Roshchin
Composer
Mark Minkov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
1988
World premiere
12 August 1988
Release date
|12 August 1988
|Russia
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|6+
|12 August 1988
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Rokovaya oshibka, Ein verhängnisvoller Fehler, Fatal Mistake, Fatalny błąd, Végzetes hiba, Роковая ошибка