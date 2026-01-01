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Poster of Fatal Mistake
6.3
Kinoafisha Films Fatal Mistake
6.3

Fatal Mistake

, 1988
Fatal Mistake
USSR / Crime, Drama / 18+
Poster of Fatal Mistake
6.3

Cast

Larisa Pavlova
Nadya Beloglazova
Natalya Androsik
Lena
Olga Ageyeva
Olga Ageyeva
Nadya's Friend
Irina Kashaliyeva
Nadya's Friend
Larisa Blinova
Klavdiya Mikhaylovna
Irina Reznikova
Shura
Boris Shevchenko
Sergey Orlovskiy
Lyubov Rudenko
Lyubov Rudenko
Antonina
Paul Butkevich
Paul Butkevich
Nikolay
Yevgeny Vesnik
Zhenya
Zhenya Vesnik
Zhenya
Director Nikita Khubov
Writer Nikita Khubov, Mikhail Roshchin
Composer Mark Minkov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1988
World premiere 12 August 1988
Release date
12 August 1988 Russia 6+
12 August 1988 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Rokovaya oshibka, Ein verhängnisvoller Fehler, Fatal Mistake, Fatalny błąd, Végzetes hiba, Роковая ошибка

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6 IMDb
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