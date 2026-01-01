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Poster of Neitralnye vody
6.1
Kinoafisha Films Neitralnye vody
6.1

Neitralnye vody

, 1968
Neitralnye vody
USSR / Drama / 18+
Poster of Neitralnye vody
6.1

Cast

Kirill Lavrov
Kirill Lavrov
Fyodor Burmin - komandir korablya
Vladimir Chetverikov
Zhenya Gridasov - matros
Gennady Karnovich-Valua
Sergey Nikolayevich - zampolit
Aleksandr Ushakov
Aleksandr Petrovich - starpom
Mikhail Yanushkevich
John
Aleksey Pankin
Nikolay Petrov - matros
Nina Popova
Irina
Antonina Pilyus
Marina
Aleksandr Samoylov
Aleksandr Samoylov
Kombrig - kontr-admiral
V. Brunshteyn
Director Vladimir Berenshteyn, Vladimir Berenshteyn
Writer Vladimir Berenshteyn, Vasiliy Solovyov, Valentin Vendelovskiy
Composer Kirill Molchanov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1968
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Neitralnye vody, Neutrale Gewässer, Нейтральные воды

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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