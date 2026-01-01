Cast
Vladimir Chetverikov
Zhenya Gridasov - matros
Gennady Karnovich-Valua
Sergey Nikolayevich - zampolit
Aleksandr Ushakov
Aleksandr Petrovich - starpom
Mikhail Yanushkevich
John
Aleksey Pankin
Nikolay Petrov - matros
Cast and Crew
Director
Vladimir Berenshteyn, Vladimir Berenshteyn
Writer
Vladimir Berenshteyn, Vasiliy Solovyov, Valentin Vendelovskiy
Composer
Kirill Molchanov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
1968
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Neitralnye vody, Neutrale Gewässer, Нейтральные воды