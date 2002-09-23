ProductionScreen Gems, Estudios Churubusco Azteca S.A., Storm King Productions
Also known as
Vampires: Los Muertos, Il cacciatore delle tenebre, John Carpenter Presents Vampires 2: Los Muertos, John Carpenter's Vampires: Los Muertos, John Carpenters Vampires: Los Muertos, Łowcy wampirów: Los Muertos, Stăpânii nopţii, Vampires 2, Vampires 2: Los Muertos, Vampires II : Adieu vampires, Vampiri 2, Vámpírok: A gyilkos csapat, Vampiros, os Mortos, Vampiros: los muertos, Vampiros: os mortos, Вампири 2, Вампиры 2: День мертвых, ヴァンパイア 黒の十字架, 獵鬼行動, ヴァンパイア／黒の十字架, John Carpenters Vampire 2: Los Muertos, Vampires Los Muertos, Vampirler 2, 猎鬼行动, John Carpenter Presents Vampires: Los Muertos, Vampires: Black Cross
Film rating
4.6
Rate10 votes
4.6IMDb
Stills
Quotes
Ray CollinsYou ain't lived till you got head from a vampire.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.