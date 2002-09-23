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Poster of Vampires: Los Muertos
4.6
Kinoafisha Films Vampires: Los Muertos
4.6

Vampires: Los Muertos

, 2002
Vampires: Los Muertos
USA, Mexico / Action, Horror, Thriller / 18+
Poster of Vampires: Los Muertos
4.6

Cast

Jon Bon Jovi
Jon Bon Jovi
Derek Bliss
Natasha Gregson Wagner
Natasha Gregson Wagner
Zoey
Diego Luna
Diego Luna
Sancho
Darius McCrary
Ray Collins
Arly Jover
Arly Jover
Una
Cristián de la Fuente
Father Rodrigo
Anilú Pardo
Nurse Lupe
Honorato Magaloni
Old Man
Javier Grajeda
Brody
Tommy Lee Wallace
Scared Guy
Director Tommy Lee Wallace
Writer Tommy Lee Wallace
Composer Brian Tyler
Cast and Crew

Film details

Country USA / Mexico
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2002
Online premiere 12 November 2002
World premiere 23 September 2002
Release date
24 September 2002 Germany
23 September 2002 Great Britain
23 September 2002 Mexico C
24 September 2002 USA
MPAA R
Worldwide Gross $429,189
Production Screen Gems, Estudios Churubusco Azteca S.A., Storm King Productions
Also known as
Vampires: Los Muertos, Il cacciatore delle tenebre, John Carpenter Presents Vampires 2: Los Muertos, John Carpenter's Vampires: Los Muertos, John Carpenters Vampires: Los Muertos, Łowcy wampirów: Los Muertos, Stăpânii nopţii, Vampires 2, Vampires 2: Los Muertos, Vampires II : Adieu vampires, Vampiri 2, Vámpírok: A gyilkos csapat, Vampiros, os Mortos, Vampiros: los muertos, Vampiros: os mortos, Вампири 2, Вампиры 2: День мертвых, ヴァンパイア　黒の十字架, 獵鬼行動, ヴァンパイア／黒の十字架, John Carpenters Vampire 2: Los Muertos, Vampires Los Muertos, Vampirler 2, 猎鬼行动, John Carpenter Presents Vampires: Los Muertos, Vampires: Black Cross

Film rating

4.6
Rate 10 votes
4.6 IMDb
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