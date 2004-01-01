Menu
Рейтинги
4.6 IMDb Rating: 4.5
3 posters
Wild Things 2

Wild Things 2

Wild Things 2 18+
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2004
Online premiere 18 March 2004
World premiere 1 January 2004
Release date
1 April 2004 Argentina
25 February 2004 Australia M
19 February 2004 Germany
1 April 2004 Hungary
20 April 2004 Italy
24 March 2004 Japan
12 May 2004 Norway
6 March 2004 USA
MPAA R
Budget $2,800,000
Production Destination Films, Mandalay Pictures, Magic Hour Pictures
Also known as
Wild Things 2, Criaturas salvajes 2, Divlja igra 2, Dzikie żądze 2, Garotas Selvagens 2, Jocuri periculoase 2, Juegos salvajes 2, Metsikud 2, Sex crimes 2 - Pronte a tutto, Sexcrimes 2, The Glades, Thú Tính 2, Vad vágyak 2., Villit kuviot 2, Wairudo shingusu 2, Дивље страсти 2, Дикі штучки 2, Дикость 2, वाइल्ड थिंग्स 2, ワイルドシングス2, 野東西2
Director
Jack Perez
Cast
Susan Ward
Susan Ward
Cast and Crew
Film rating

4.6
10 votes
4.5 IMDb
Stills
