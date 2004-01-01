Wild Things 2
Wild Things 2
18+
Country
USA
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2004
Online premiere
18 March 2004
World premiere
1 January 2004
Release date
|1 April 2004
|Argentina
|
|
|25 February 2004
|Australia
|
|M
|19 February 2004
|Germany
|
|
|1 April 2004
|Hungary
|
|
|20 April 2004
|Italy
|
|
|24 March 2004
|Japan
|
|
|12 May 2004
|Norway
|
|
|6 March 2004
|USA
|
|
MPAA
R
Budget
$2,800,000
Production
Destination Films, Mandalay Pictures, Magic Hour Pictures
Also known as
Wild Things 2, Criaturas salvajes 2, Divlja igra 2, Dzikie żądze 2, Garotas Selvagens 2, Jocuri periculoase 2, Juegos salvajes 2, Metsikud 2, Sex crimes 2 - Pronte a tutto, Sexcrimes 2, The Glades, Thú Tính 2, Vad vágyak 2., Villit kuviot 2, Wairudo shingusu 2, Дивље страсти 2, Дикі штучки 2, Дикость 2, वाइल्ड थिंग्स 2, ワイルドシングス2, 野東西2