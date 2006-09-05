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Poster of National Lampoon's Dorm Daze 2
5.1
Kinoafisha Films National Lampoon's Dorm Daze 2
5.1

National Lampoon's Dorm Daze 2

, 2006
Dorm Daze 2
USA / Comedy / 18+
Poster of National Lampoon's Dorm Daze 2
5.1

Cast

James DeBello
James DeBello
Cliff Richards
Marieh Delfino
Gerri Farber
Tony Denman
Newmar
Larry Drake
Dean Dryer
Danielle Fishel
Marla
Vida Guerra
Violet
Jeremy Howard
Eli
Jennifer Lyons
Kip Martin
Chris Owen
Chris Owen
Charles Shaughnessy
Jasmin St. Claire
Director David Hillenbrand, Scott Hillenbrand
Writer Josh Miller, Pat Casey
Composer David Hillenbrand
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2006
World premiere 5 September 2006
Release date
14 December 2006 Russia Lizard
14 December 2006 Belarus
14 December 2006 Germany
14 December 2006 Kazakhstan
8 November 2007 Spain
14 December 2006 USA
14 December 2006 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $512,000
Production Hill & Brand Entertainment, National Lampoon, Open Sky Entertainment
Also known as
Dorm Daze 2, Dorm Daze 2: College @ Sea, National Lampoon's Dorm Daze 2, Agyatlan ágyasok 2., College Animals 2, College Animals 2 - Wilde Studenten auf hoher See, Dorm Daze 2 - huumaa Karibialla, Escuela de novatos 2: Desparrame a babor, National Lampoon esittää Dorm Daze 2 - huumaa Karibialla, National Lampoon's Dorm Daze 2: College @ Sea, Nhầm Lẫn 2, Nota 12 em Confusão: O Cruzeiro dos Loucos, Oi protoeteis... pane diakopes 2, Szalony akademik II - Semestr na morzu, Οι πρωτοετείς... πάνε διακοπές 2, Місцева сатира. Переполох в гуртожитку 2: навчання в морі, Переполох в общаге 2: Семестр на море, National Lampoon’s Dorm Daze 2, National Lampoon's Presents Dorm Daze 2: College @ Sea, National Lampoon's Dorm Daze 2: College at Sea

Film rating

5.1
Rate 10 votes
4.1 IMDb
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Best Comedies 
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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