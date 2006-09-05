ProductionHill & Brand Entertainment, National Lampoon, Open Sky Entertainment
Also known as
Dorm Daze 2, Dorm Daze 2: College @ Sea, National Lampoon's Dorm Daze 2, Agyatlan ágyasok 2., College Animals 2, College Animals 2 - Wilde Studenten auf hoher See, Dorm Daze 2 - huumaa Karibialla, Escuela de novatos 2: Desparrame a babor, National Lampoon esittää Dorm Daze 2 - huumaa Karibialla, National Lampoon's Dorm Daze 2: College @ Sea, Nhầm Lẫn 2, Nota 12 em Confusão: O Cruzeiro dos Loucos, Oi protoeteis... pane diakopes 2, Szalony akademik II - Semestr na morzu, Οι πρωτοετείς... πάνε διακοπές 2, Місцева сатира. Переполох в гуртожитку 2: навчання в морі, Переполох в общаге 2: Семестр на море, National Lampoon’s Dorm Daze 2, National Lampoon's Presents Dorm Daze 2: College @ Sea, National Lampoon's Dorm Daze 2: College at Sea