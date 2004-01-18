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Poster of Everyday People
6.6
Kinoafisha Films Everyday People
6.6

Everyday People

, 2004
Everyday People
USA / Drama / 18+
Poster of Everyday People
6.6

Cast

Stephen Henderson
Stephen Henderson
Arthur
Nathan De'Shon Myers
Subway Opera Singer
Ron Butler
muMs da Schemer
Ali
Jordan Gelber
Ira
Bridget Barkan
Joleen
Syd Stewart
Erin Persaud
Billoah Greene
Samel
Kadijah Carlisle
Benita
Polly Humphreys
Shirley
Stephanie Berry
Stephanie Berry
Angry Black Waiter
Director Jim McKay
Writer Jim McKay
Composer Marc Anthony Thompson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2004
Online premiere 12 January 2006
World premiere 18 January 2004
Release date
18 January 2004 Romania 18
18 January 2004 USA
Production Alphaville Films, Journeyman Pictures, Urban Romances
Also known as
Everyday People, Brooklyn, Des gens ordinaires, Fekete hétköznapok, Gente Comum, O Restaurante, Sıradan Yaşamlar, Zwykli ludzie, Καθηµερινοί άνθρωποι, Обикновени хора, Обычные люди

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.5 IMDb
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