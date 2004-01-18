Cast
Nathan De'Shon Myers
Subway Opera Singer
Cast and Crew
Director
Jim McKay
Writer
Jim McKay
Composer
Marc Anthony Thompson
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2004
Online premiere
12 January 2006
World premiere
18 January 2004
Release date
|18 January 2004
|Romania
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|18
|18 January 2004
|USA
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Production
Alphaville Films, Journeyman Pictures, Urban Romances
Also known as
Everyday People, Brooklyn, Des gens ordinaires, Fekete hétköznapok, Gente Comum, O Restaurante, Sıradan Yaşamlar, Zwykli ludzie, Καθηµερινοί άνθρωποι, Обикновени хора, Обычные люди