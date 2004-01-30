Menu
Poster of Ginger Snaps 2: Unleashed
6.4 IMDb Rating: 6.4
3 posters
Kinoafisha Films Ginger Snaps 2: Unleashed

Ginger Snaps 2: Unleashed

Ginger Snaps 2: Unleashed 18+
Country Canada
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2004
World premiere 30 January 2004
30 January 2004 Canada
22 July 2010 Germany
30 January 2004 USA
MPAA R
Budget $3,500,000
Worldwide Gross $943,625
Production Copperheart Entertainment
Ginger Snaps: Unleashed, Ginger Snaps 2: Unleashed, Ginger Snaps II: Unleashed, Ginger Snaps 2, Aullidos de terror, Blestem, Entre soeurs II: Déchainées, Fatalna džindžer 2: Oslobođena, Feroz 2, Feroz 2: Los malditos, Ginger kihvatab 2, Ginger Snaps : Résurrection, Ginger Snaps II: Entfesselt, Ginger Snaps II: Los malditos, Ginger Snaps: The Sequel, Licantropia apocalypse, Metamorfosi II, Moje sestra vlkodlak 2, Possuída 2: Força Incontrolável, Tentadora maldição 2, Vérszomj 2. - Elszabadulva, Werewolf: Gingersnaps, Wolfman Returns, Zdjęcia Ginger II, Μεταμόρφωση 2, Сестра оборотня, Фатална Џинџер 2: Ослобођена, ウルフマン リターンズ, 惡夜狼女
Brett Sullivan
Emily Perkins
Brendan Fletcher
Katharine Isabelle
Tatiana Maslany
6.4
6.4 IMDb
