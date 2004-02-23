Also known as

Twisted, Blackout, Acechada, A Marca, Amnezja, An Eclipse, Distorsionarea, Függőség, Girdap, Giro inesperado, I Can't Believe It's You, Instincts meurtriers, Iskrype, Izkropļotais prāts, Klíc k vrazde, La tela dell'assassino, Murderous Instincts, Pistes troubles, Stalked, Sti skia tou dolofonou, The Blackout Murders, Twisted - Der erste Verdacht, Twisted - hengenvaarallisia suhteita, Twisted - Homicídios Ocultos, Twisted - livsfarliga förbindelser, Ummikus, Unexpected Twist, Vòng Xoáy Án Mạng, Zatamnjenje, Στη σκιά του δολοφόνου, Амнезия, Амнезія, Збоченка, Измама, ツイステッド, 一夜情杀, 熄灯追杀令, 熄灯追缉令, 非常命案, Izmama, Amneziya

More