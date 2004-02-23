Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Twisted
5.4
Kinoafisha Films Twisted
5.4

Twisted

, 2004
Twisted
USA, Germany / Thriller / 18+
Poster of Twisted
5.4

Cast

Ashley Judd
Ashley Judd
Jessica Shepard
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
John Mills
Andy Garcia
Andy Garcia
Mike Delmarco
David Strathairn
David Strathairn
Dr. Melvin Frank
Russell Wong
Lieutenant Tong
Mark Pellegrino
Mark Pellegrino
Jimmy Schmidt
D.W. Moffett
D.W. Moffett
Ray Porter
James Oliver Bullock
William Hall
Jim Hechim
Richard T. Jones
Richard T. Jones
Wilson Jefferson
Camryn Manheim
Camryn Manheim
Lisa
Director Philip Kaufman
Writer Sarah Thorp
Composer Mark Isham
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2004
World premiere 23 February 2004
Release date
22 April 2004 Russia
20 May 2004 Australia
21 May 2004 Austria
23 June 2004 Bahrain
22 April 2004 Belarus
9 June 2004 Belgium
11 June 2004 Brazil
14 October 2004 Czechia
29 September 2004 Egypt
30 July 2004 Estonia
21 April 2004 France
20 May 2004 Germany
9 July 2004 Great Britain
16 April 2004 Greece
9 June 2005 Hong Kong
5 August 2004 Hungary
12 March 2004 Iceland
29 September 2004 Israel
26 November 2004 Italy
9 October 2004 Japan
22 April 2004 Kazakhstan
6 October 2004 Kuwait
8 April 2004 Lebanon
16 April 2004 Mexico
2 September 2004 Netherlands
23 April 2004 Panama
14 April 2004 Philippines
9 July 2004 Poland
24 June 2004 Portugal
25 March 2004 Singapore
3 December 2004 South Korea
21 May 2004 Spain
10 June 2004 Thailand
21 May 2004 Turkey
16 June 2004 UAE
27 February 2004 USA
22 April 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $40,954,603
Production Paramount Pictures, Intertainment AG, Kopelson Entertainment
Also known as
Twisted, Blackout, Acechada, A Marca, Amnezja, An Eclipse, Distorsionarea, Függőség, Girdap, Giro inesperado, I Can't Believe It's You, Instincts meurtriers, Iskrype, Izkropļotais prāts, Klíc k vrazde, La tela dell'assassino, Murderous Instincts, Pistes troubles, Stalked, Sti skia tou dolofonou, The Blackout Murders, Twisted - Der erste Verdacht, Twisted - hengenvaarallisia suhteita, Twisted - Homicídios Ocultos, Twisted - livsfarliga förbindelser, Ummikus, Unexpected Twist, Vòng Xoáy Án Mạng, Zatamnjenje, Στη σκιά του δολοφόνου, Амнезия, Амнезія, Збоченка, Измама, ツイステッド, 一夜情杀, 熄灯追杀令, 熄灯追缉令, 非常命案, Izmama, Amneziya

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Write review
Updated 19 December 2023
Listen to the
soundtrack Twisted

Quotes

John Mills [with the fellas] I mean, what kind of a moron tries to flush body parts down a toilet, especially when he's got a perfectly good furnace out back.
[laughter]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Twisted

A Private Life
A Private Life Drama
2025, France
5.0
Eye of the Beholder
Eye of the Beholder Mystery, Thriller
1999, Canada / Great Britain / Australia
5.0
Jennifer 8
Jennifer 8 Mystery, Thriller
1992, USA
6.0
Bleeding Heart
Bleeding Heart Drama
2015, USA
4.0
Columbus Circle
Columbus Circle Thriller
2010, USA
5.0
Freedomland
Freedomland Crime, Drama, Mystery
2006, USA
5.0
The Clearing
The Clearing Drama, Thriller
2004, Germany / USA
5.0
Shallow Ground
Shallow Ground Horror
2004, Russia
5.0
De-Lovely
De-Lovely Musical, Drama
2004, USA / Great Britain
5.0
High Crimes
High Crimes Drama, Thriller, Detective, Crime
2002, USA
6.0
Along Came a Spider
Along Came a Spider Thriller, Crime
2001, USA / Germany / Canada
6.0
Double Jeopardy
Double Jeopardy Crime, Drama, Mystery
1999, USA / Germany / Canada
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more