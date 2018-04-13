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Poster of I Am not an Easy Man
6.3
Kinoafisha Films I Am not an Easy Man
6.3

I Am not an Easy Man

, 2018
I Am Not an Easy Man / Je ne suis pas un homme facile
France / Comedy / 18+
Poster of I Am not an Easy Man
6.3

Cast

Vincent Elbaz
Vincent Elbaz
Damien
Marie-Sophie Ferdane
Alexandra Lamour
Blanche Gardin
Blanche Gardin
Sybille
Céline Menville
Lolo
Pierre Benezit
Christophe
Christèle Tual
Annie
Rémi Gérard
Samuel
Olivier Pajot
Damien's father
Marie-Lorna Vaconsin
La maîtresse d'école #1
Maïe Degove
La maîtresse d'école #2
Director Eléonore Pourriat
Writer Ariane Fert, Eléonore Pourriat
Composer Fred Avril
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2018
Online premiere 13 April 2018
World premiere 13 April 2018
Release date
13 April 2018 France
13 April 2018 Romania 18
Production Autopilot Entertainment, Film Invaders, Frenchkiss Pictures
Also known as
Je ne suis pas un homme facile, I Am Not an Easy Man, No soy un hombre fácil, Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim, Ei mikään helppo mies, Eu Não Sou um Homem Fácil, Ikke en mann som er lett på tråden, Jag är ingen lättfärdig man, Jeg er ikke en letlevende mand, Kein Mann für leichte Stunden, Não Sou um Homem Fácil, Nie jestem łatwy, Non sono un uomo facile, Tôi Đâu Phải Người Dễ Dãi, Μόνο εύκολο δεν με λες!, Со мной непросто, 軽い男じゃないのよ, 거꾸로 가는 남자

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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soundtrack I Am not an Easy Man
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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