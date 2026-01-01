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Poster of The Great Madcap
7.2
Kinoafisha Films The Great Madcap
7.2

The Great Madcap

, 1949
El gran calavera
Mexico / Comedy / 18+
Poster of The Great Madcap
7.2

Cast

Fernando Soler
Ramiro de la Mata
Rosario Granados
Virginia de la Mata
Andrés Soler
Ladislao de la Mata
Rubén Rojo
Pablo
Gustavo Rojo
Eduardo de la Mata
Maruja Grifell
Milagros
Francisco Jambrina
Gregorio de la Mata
Luis Alcoriza
Alfredo
Antonio Bravo
Alfonso
Antonio Monsell
Juan, mayordomo
Director Luis Buñuel
Writer Janet Alcoriza, Luis Alcoriza, Adolfo Torrado
Composer Manuel Esperón
Cast and Crew

Film details

Country Mexico
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1949
World premiere 25 November 1949
Release date
25 November 1949 Mexico
Production Ultramar Films
Also known as
El gran calavera, Der große Lebemann, The Great Madcap, A kicsapongó apa, Il grande teschio, Le grand noceur, Lekkoduch, O Grande Caveira, O Grande Pândego, Большой кутила, Великий гульвіса, Празноглавецът, のんき大将

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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