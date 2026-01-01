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Постер фильма Большой кутила
7.2
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7.2

Большой кутила

, 1949
El gran calavera
Мексика / комедия / 18+
Постер фильма Большой кутила
7.2

О фильме

После смерти любимой жены, сеньор Рамиро де ла Мато пустился во все тяжкие. Работа и семья отошли на второй план. Алкогольные оргии — единственное, что стало привлекать его в этой жизни. А так как человеком он был весьма состоятельным и имел положение в обществе, то такой образ жизни неминуемо вел к финансовому краху, что весьма взволновало его адвоката, сеньора Альфонса — человека честного и ответственного.

В ролях

Фернандо Солер
Ramiro de la Mata
Розарио Гранадос
Virginia de la Mata
Андрес Солер
Ladislao de la Mata
Рубен Рохо
Pablo
Густаво Рохо
Eduardo de la Mata
Маруха Грифель
Milagros
Франсиско Хамбрино
Gregorio de la Mata
Луис Алькориса
Alfredo
Антонио Браво
Alfonso
Antonio Monsell
Juan, mayordomo
Режиссер Луис Бунюэль
Сценарист Джанет Алькориса, Луис Алькориса, Адольфо Торрадо
Композитор Мануэль Эсперон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1949
Премьера в мире 25 ноября 1949
Дата выхода
25 ноября 1949 Мексика
Производство Ultramar Films
Другие названия
El gran calavera, Der große Lebemann, The Great Madcap, A kicsapongó apa, Il grande teschio, Le grand noceur, Lekkoduch, O Grande Caveira, O Grande Pândego, Большой кутила, Великий гульвіса, Празноглавецът, のんき大将

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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