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После смерти любимой жены, сеньор Рамиро де ла Мато пустился во все тяжкие. Работа и семья отошли на второй план. Алкогольные оргии — единственное, что стало привлекать его в этой жизни. А так как человеком он был весьма состоятельным и имел положение в обществе, то такой образ жизни неминуемо вел к финансовому краху, что весьма взволновало его адвоката, сеньора Альфонса — человека честного и ответственного.
|25 ноября 1949
|Мексика