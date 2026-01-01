Also known as

Ensayo de un crimen, The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz, La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, Ensaio de Um Crime, Archibald de la Cruz bűnös élete, Archibaldo de la Cruz' kriminelle liv, Archibaldo de la Cruzin rikollinen elämä, Das verbrecherische Leben des Archibaldo de la Cruz, Egy büneset története, Estasi di un delitto, I eglimatiki zoi tou Archibaldo de la Cruz, Kriminalni zivot Arcibalda Kruza, Pokus o zlocin, Rehearsal for a Crime, Viața criminală a lui Arhibaldo de la Cruz, Zbrodnicze życie Archibalda de la Cruz, Zendegi-ye Jenayie Archibaldo de la Cruz, Η εγκληματική ζωή του Αρτσιμπάλντο ντε λα Κρουζ, Опит за престъпление, Попытка преступления, Престъпният живот на Арчибалдо ДеЛа Круз, アルチバルド・デラクルスの犯罪的人生, Престъпният живот на Арчибалдо де ла Крус, La vida criminal de Archibaldo de la Cruz

More