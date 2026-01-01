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Poster of The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz
7.6
Kinoafisha Films The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz
7.6

The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz

, 1955
Ensayo de un crimen
Mexico / Drama, Comedy, Crime / 18+
Poster of The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz
7.6

Cast

Ernesto Alonso
Archibaldo de la Cruz
Miroslava
Lavinia
Rita Macedo
Patricia Terrazas
Ariadne Welter
Carlota Cervantes
Andrea Palma
Sra. Cervantes
Rodolfo Landa
Alejandro Rivas
José María Linares-Rivas
Willy Corduran
Leonor Llausás
La institutriz
Eva Calvo
Señora de la Cruz
Enrique Díaz Indiano
Señor de la Cruz
Director Luis Buñuel
Writer Luis Buñuel, Eduardo Ugarte, Rodolfo Usigli
Composer Jorge Pérez
Cast and Crew

Film details

Country Mexico
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1955
World premiere 1 January 1955
Release date
1 January 1955 USA
Production Alianza Cinematografica Mexicana S.A. de C.V.
Also known as
Ensayo de un crimen, The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz, La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, Ensaio de Um Crime, Archibald de la Cruz bűnös élete, Archibaldo de la Cruz' kriminelle liv, Archibaldo de la Cruzin rikollinen elämä, Das verbrecherische Leben des Archibaldo de la Cruz, Egy büneset története, Estasi di un delitto, I eglimatiki zoi tou Archibaldo de la Cruz, Kriminalni zivot Arcibalda Kruza, Pokus o zlocin, Rehearsal for a Crime, Viața criminală a lui Arhibaldo de la Cruz, Zbrodnicze życie Archibalda de la Cruz, Zendegi-ye Jenayie Archibaldo de la Cruz, Η εγκληματική ζωή του Αρτσιμπάλντο ντε λα Κρουζ, Опит за престъпление, Попытка преступления, Престъпният живот на Арчибалдо ДеЛа Круз, アルチバルド・デラクルスの犯罪的人生, Престъпният живот на Арчибалдо де ла Крус, La vida criminal de Archibaldo de la Cruz

Film rating

7.6
Rate 10 votes
7.6 IMDb
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Best Comedies 
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