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Poster of La ilusión viaja en tranvía
7.0
Kinoafisha Films La ilusión viaja en tranvía
7.0

La ilusión viaja en tranvía

, 1954
La ilusión viaja en tranvía
Mexico / Adventure, Drama, Comedy / 18+
Poster of La ilusión viaja en tranvía
7.0

Cast

Lilia Prado
Lupita
Carlos Navarro
Juan Godínez 'Caireles'
Fernando Soto
Tobías Hernández 'Tarrajas'
Agustín Isunza
Papá Pinillos
Miguel Manzano
Don Manuel
Guillermo Bravo Sosa
Don Braulio
Felipe Montoya
Jefe del taller
José Pidal
El Profesor
Javier de la Parra
Pablo
Paz Villegas
Doña Mechita
Director Luis Buñuel
Writer Mauricio de la Serna, José Revueltas, Luis Alcoriza, Juan de la Cabada
Composer Luis Hernández Bretón
Cast and Crew

Film details

Country Mexico
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1954
World premiere 1 January 1954
Release date
1 January 1954 USA
Production Clasa Films Mundiales
Also known as
La ilusión viaja en tranvía, Illusion Travels by Streetcar, A Ilusão Viaja de Bonde, A Ilusão Viaja de Trem, Az ábrándok villamosra szállnak, Die Illusion fährt mit der Straßenbahn, Dreams Travel on Streetcars, Fantasin åker spårvagn, Iliuzija keliauja tramvajumi, Illusjonen tar trikk, Illuusio matkustaa raitiovaunulla, Ilúzia cestuje elektrickou, Iluzija se vozi tramvajem, L'illusione viaggia in tranvai, Marzenie jedzie tramwajem, On a volé un tram, Иллюзия разъезжает в трамвае, Илюзията се вози на трамвай, Ілюзія подорожує на трамваї, 幻影は市電に乗って旅をする, Illusion Travels by Tram

Film rating

7.0
Rate 11 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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