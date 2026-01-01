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Yuliya Aug 7 photos
Yuliya Aug Yuliya Aug
Kinoafisha Persons Yuliya Aug

Yuliya Aug

Yuliya Aug

Date of Birth
8 June 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress, Director
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

There and Back 7.7
There and Back (2023)
Ekaterina 7.6
Ekaterina (2014)
Doctor Lisa 7.6
Doctor Lisa (2019)

Filmography

Arbatskie tajny 6.7
Arbatskie tajny
Romantic 2025, Russia
Ühemõõtmeline mees
Ühemõõtmeline mees Ühemõõtmeline mees
Drama 2025, Estonia
Otchayannaya nevesta 7.2
Otchayannaya nevesta
Comedy 2023, Russia
The Tinderbox Against the Magic Well 1.6
The Tinderbox Against the Magic Well
Music, Family 2023, Russia
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Tickets
There and Back 7.7
There and Back Tuda i obratno
Drama 2023, Russia
7.6
New Berlin New Berlin
Adventure, Drama, History 2023, Russia
Zakryt geshtalt 5.5
Zakryt geshtalt
Comedy, Sci-Fi 2022, Russia
More Than Love 6.7
More Than Love
Romantic 2022, Russia
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Юлия Ауг Юлия Ауг Юлия Ауг Юлия Ауг Юлия Ауг Юлия Ауг
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