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Yuliya Aug
Yuliya Aug
Kinoafisha
Persons
Yuliya Aug
Yuliya Aug
Yuliya Aug
Date of Birth
8 June 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress, Director
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.7
There and Back
(2023)
7.6
Ekaterina
(2014)
7.6
Doctor Lisa
(2019)
Filmography
6.7
Arbatskie tajny
Romantic
2025, Russia
Ühemõõtmeline mees
Ühemõõtmeline mees
Drama
2025, Estonia
7.2
Otchayannaya nevesta
Comedy
2023, Russia
1.6
The Tinderbox Against the Magic Well
Music, Family
2023, Russia
Watch trailer
Tickets
7.7
There and Back
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Drama
2023, Russia
7.6
New Berlin
New Berlin
Adventure, Drama, History
2023, Russia
5.5
Zakryt geshtalt
Comedy, Sci-Fi
2022, Russia
6.7
More Than Love
Romantic
2022, Russia
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