Similar films for Druzya-tovarishchi
Dudochka i kuvshinchik Animation
1950, USSR
6.0
Konyok-Gorbunok Animation
1947, USSR
7.0
Tanyusha, Tyavka, Top and Nyusha Short, Animation
1954, USSR
5.0
The Magic Bird Short, Animation
1953, USSR
6.0
Gunan-bator Animation
1965, USSR
6.0
Chudesnitsa Animation
1957, USSR
6.0
Sarmiko Animation
1952, USSR
7.0
Brave Heart Animation
1951, USSR
7.0
Kogda zazhigayutsya yolki Animation
1950, USSR
7.0
Krepysh Animation
1950, USSR
7.0
The Cat’s House Animation
1958, USSR
7.0
The Beautiful Garden Animation
1962, USSR
6.0