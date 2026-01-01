Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Druzya-tovarishchi
6.6
Kinoafisha Films Druzya-tovarishchi
6.6

Druzya-tovarishchi

, 1951
Druzya-tovarishchi
USSR / Animation / 18+
Poster of Druzya-tovarishchi
6.6

Cast

Vladimir Feoktistov
Leonid Pirogov
Anatoli Kerbi
Lyudmila Pirogova
Nadezhda Ukolova
Kolya Ustinov
Director Viktor Gromov
Writer Lev Kassil
Composer Aleksey Muravlyov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 19 minutes
Production year 1951
World premiere 14 March 1951
Release date
14 March 1951 Russia 6+
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Druzya-tovarishchi, Friends - Comrades, Друзья-товарищи

Cartoon rating

6.6
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Druzya-tovarishchi

Dudochka i kuvshinchik
Dudochka i kuvshinchik Animation
1950, USSR
6.0
Konyok-Gorbunok
Konyok-Gorbunok Animation
1947, USSR
7.0
Tanyusha, Tyavka, Top and Nyusha
Tanyusha, Tyavka, Top and Nyusha Short, Animation
1954, USSR
5.0
The Magic Bird
The Magic Bird Short, Animation
1953, USSR
6.0
Gunan-bator
Gunan-bator Animation
1965, USSR
6.0
Chudesnitsa
Chudesnitsa Animation
1957, USSR
6.0
Sarmiko
Sarmiko Animation
1952, USSR
7.0
Brave Heart
Brave Heart Animation
1951, USSR
7.0
Kogda zazhigayutsya yolki
Kogda zazhigayutsya yolki Animation
1950, USSR
7.0
Krepysh
Krepysh Animation
1950, USSR
7.0
The Cat’s House
The Cat’s House Animation
1958, USSR
7.0
The Beautiful Garden
The Beautiful Garden Animation
1962, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more