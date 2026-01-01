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Poster of Samyy malenkiy gnom № 4
6.3
Kinoafisha Films Samyy malenkiy gnom № 4
6.3

Samyy malenkiy gnom № 4

, 1977
USSR / Animation / 18+
Poster of Samyy malenkiy gnom № 4
6.3

Cast

Anatoliy Barantsev
Yuriy Volyntsev
Olga Gromova
Tamara Dmitrieva
Boris Vladimirov
Aleksandr Shirvindt
Aleksandr Shirvindt
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Tatyana Vasileva
Tatyana Vasileva
Director Mikhail Kamenetskiy
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1977

Cartoon rating

6.3
Rate 10 votes
Place in the rating
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