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Poster of Mitya i mikrobus
6.2
Kinoafisha Films Mitya i mikrobus
6.2

Mitya i mikrobus

, 1973
Mitya i mikrobus
USSR / Animation / 18+
Poster of Mitya i mikrobus
6.2

Cast

Efim Katsirov
Garri Bardin
Garri Bardin
Lidiya Kataeva
Vatslav Skraube
Director Mikhail Kamenetskiy
Writer Evgeniy Agranovich
Composer Evgeniy Krylatov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1973
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Mitya i mikrobus, Mitia and Microbus, Митя и микробус

Cartoon rating

6.2
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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