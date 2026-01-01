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Poster of Peremenka #2
6.3
Kinoafisha Films Peremenka #2
6.3

Peremenka #2

, 1979
Peremenka #2
USSR / Animation / 18+
Poster of Peremenka #2
6.3

Cast

Elena Kamburova
Natalya Chenchik
Director Efim Gamburg
Writer Vladimir Alenikov
Composer Gennady Gladkov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1979
Also known as
Peremenka #2, Переменка No2

Cartoon rating

6.3
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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