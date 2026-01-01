Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Neudachniki
6.6
Kinoafisha Films Neudachniki
6.6

Neudachniki

, 1983
Neudachniki
USSR / Animation / 18+
Poster of Neudachniki
6.6

Cast

German Kachin
Cat
Vsevolod Larionov
Vsevolod Larionov
Roman Tkachuk
Roman Tkachuk
Dog
Sergey Tseyts
Director Aleksandr Davydov
Writer Albert Ivanov
Composer Nina Savicheva
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1983
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Neudachniki, Unlucky Folks, Ebaõnnestujad, Неудачники

Cartoon rating

6.6
Rate 12 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Neudachniki

Utro popygaya Keshi
Utro popygaya Keshi Animation
2002, Russia
5.0
Dva bogatyrya
Dva bogatyrya Animation
1989, USSR
7.0
Dereza
Dereza Animation
1985, USSR
6.0
Pro Deda, Babu i Kurochku Ryabu
Pro Deda, Babu i Kurochku Ryabu Animation
1982, USSR
6.0
Raz - gorokh, dva - gorokh...
Raz - gorokh, dva - gorokh... Animation
1981, USSR
7.0
Poslednie volshebniki
Poslednie volshebniki Animation
1979, USSR
6.0
Zhirafa i ochki
Zhirafa i ochki Animation
1978, USSR
6.0
Shutki
Shutki Animation
1963, USSR
5.0
Vsyo naoborot
Vsyo naoborot Animation
1974, USSR
6.0
Na zadney parte (2-y vypusk)
Na zadney parte (2-y vypusk) Animation
1980, USSR
7.0
Zhil u babushki Kozyol
Zhil u babushki Kozyol Animation
1983, USSR
6.0
Zemlyanika pod snegom
Zemlyanika pod snegom Animation
1994, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more