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Poster of Vsyo naoborot
6.6
Kinoafisha Films Vsyo naoborot
6.6

Vsyo naoborot

, 1974
Vsyo naoborot
USSR / Animation / 18+
Poster of Vsyo naoborot
6.6

Cast

Klara Rumyanova
Klara Rumyanova
The Caterpillar
Vsevolod Larionov
Vsevolod Larionov
Narrator
Vladimir Osenev
The Crocodile
Irina Mazing
A Little Donkey
Lidiya Kataeva
The Butterfly
Director Mikhail Kamenetskiy
Writer T. Makarova
Composer Igor Kosmachyov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1974
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Vsyo naoborot, Upside Down, Всё наоборот, All the Way Around, Es ist andersherum, It's the Other Way Around

Cartoon rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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