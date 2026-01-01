Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
Kinoafisha
Films
Longford
Longford Awards
Awards and nominations of Longford 2006
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Awards
Similar
Quotes
Filming locations
Golden Globes, USA 2008
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Nominee
BAFTA Awards 2007
Best Actor
Winner
Best Writer
Winner
Best Editing Fiction/Entertainment
Winner
Single Drama
Nominee
Single Drama
Nominee
Best Production Design
Nominee
Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
Nominee
Best Actor
Nominee
Best Director
Nominee
Best Actress
Nominee
Now Playing
New Releases
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Father Mother Sister Brother
2025, USA, Drama
Za Palycha! 2
2026, Russia, Comedy
Diabolic
2025, Australia, Horror
Traction Park Massacre
2025, USA, Horror
CrazyMinded
2025, Italy, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree