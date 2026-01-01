Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Longford Longford Awards

Awards and nominations of Longford 2006

Golden Globes, USA 2008 Golden Globes, USA 2008
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Best Actor
Winner
Best Writer
Winner
Best Editing Fiction/Entertainment
Winner
Single Drama
Nominee
 Single Drama
Nominee
 Best Production Design
Nominee
 Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
Nominee
 Best Actor
Nominee
 Best Director
Nominee
 Best Actress
Nominee
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Yolki 12
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Father Mother Sister Brother
Father Mother Sister Brother
2025, USA, Drama
Za Palycha! 2
Za Palycha! 2
2026, Russia, Comedy
Diabolic
Diabolic
2025, Australia, Horror
Traction Park Massacre
Traction Park Massacre
2025, USA, Horror
CrazyMinded
CrazyMinded
2025, Italy, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more