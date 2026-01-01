Cast
Karina Shmarinova
knazhna Meri
Anatoli Verbitsky
Pechorin
Klavdiya Yelanskaya
Knyaginya Ligovskaya
Arutyun Akopyan
Alfelbaum
Cast and Crew
Director
Isidor Annensky
Writer
Isidor Annensky, Arkadiy Gaydar, Mikhail Lermontov
Composer
Lev Shvarts
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
1955
World premiere
15 August 1955
Release date
|15 August 1955
|Russia
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|12+
|6 June 1956
|Finland
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|11 November 1956
|USA
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|17 August 1955
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Knyazhna Meri, Княжна Мери, Księżniczka Mary, La princesita Mary, Mary hercegnö, O tragikos eros tis prigipissis, Princess Mary, Prinzeß Mary, Ruhtinatar Mary, Vürstitar Mary