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Poster of Princess Mary
6.7
Kinoafisha Films Princess Mary
6.7

Princess Mary

, 1955
Knyazhna Meri
USSR / Romantic, History / 18+
Poster of Princess Mary
6.7

Cast

Mikhail Astangov
Verner
Tatyana Piletskaya
Tatyana Piletskaya
Vera
Karina Shmarinova
knazhna Meri
Anatoli Verbitsky
Pechorin
Leonid Gubanov
Grushnitskiy
Klavdiya Yelanskaya
Knyaginya Ligovskaya
Vitaly Politseymako
Dragunskiy kapitan
Fyodor Nikitin
muzh Very
Arutyun Akopyan
Alfelbaum
Georgiy Georgiu
Rayevich
Director Isidor Annensky
Writer Isidor Annensky, Arkadiy Gaydar, Mikhail Lermontov
Composer Lev Shvarts
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1955
World premiere 15 August 1955
Release date
15 August 1955 Russia 12+
6 June 1956 Finland
11 November 1956 USA
17 August 1955 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Knyazhna Meri, Княжна Мери, Księżniczka Mary, La princesita Mary, Mary hercegnö, O tragikos eros tis prigipissis, Princess Mary, Prinzeß Mary, Ruhtinatar Mary, Vürstitar Mary

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.6 IMDb
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