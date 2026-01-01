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Poster of A Day and the Whole Life
5.9
Kinoafisha Films A Day and the Whole Life
5.9

A Day and the Whole Life

, 1969
A Day and the Whole Life
USSR / Romantic, Drama / 18+
Poster of A Day and the Whole Life
5.9

Cast

Raisa Ryazanova
Raisa Ryazanova
Katya Morozova
Viktor Avdyushko
Fedor
Svetlana Kharitonova
Svetlana Kharitonova
Sonya
Aleksandr Yermakov
Alyosha
Valentina Petrovna Telegina
tyotya Polya
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Viktor Timofeyevich
Danila Perov
Danila Perov
Alyosha v detstve
Dmitri Gorshkov
Alyosha v detstve
Boris Majkhrovsky
Alyosha v detstve
Nina Semyonova
Tanya Yermakova
Director Yuriy Grigorev
Writer Grigory Baklanov
Composer Aleksey Rybnikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1969
World premiere 25 May 1970
Release date
25 May 1970 Russia 12+
25 May 1970 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Den i vsya zhizn, A Day and the Whole Life, День и вся жизнь, Bir Gün və Bütün Bir Həyat

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.6 IMDb
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