Cast
Aleksandr Yermakov
Alyosha
Valentina Petrovna Telegina
tyotya Polya
Dmitri Gorshkov
Alyosha v detstve
Boris Majkhrovsky
Alyosha v detstve
Nina Semyonova
Tanya Yermakova
Cast and Crew
Writer
Grigory Baklanov
Composer
Aleksey Rybnikov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
1969
World premiere
25 May 1970
Release date
|25 May 1970
|Russia
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|12+
|25 May 1970
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Den i vsya zhizn, A Day and the Whole Life, День и вся жизнь, Bir Gün və Bütün Bir Həyat