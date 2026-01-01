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Poster of Moi dorogiye
5.6
Kinoafisha Films Moi dorogiye
5.6

Moi dorogiye

, 1975
Moi dorogiye
USSR / Drama / 18+
Poster of Moi dorogiye
5.6

Cast

Lyubov Sokolova
Lyubov Sokolova
Antonida Petrova
Irina Bunina
Lida Petrova
Yuri Belov
Yuri Belov
Grigoriy Nikonorych
Vladimir Menshov
Vladimir Menshov
Ivan - muzh Shury
Roman Gromadskiy
Roman Gromadskiy
Viktor - muzh Lidy
Lyusena Ovchinnikova
Lyusena Ovchinnikova
Shura Petrova
Tatyana Sigareva
Masha Petrova
Mikhail Kononov
Mikhail Kononov
Volodya - kolkhoznik shofyor
Ira Artyomova
doch Lidy
Irina Korablyova
Galya - doch Shury
Director Yaroslav Lupii
Writer Vera Kudryavtseva
Composer Leonid Afanasyev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 7 minutes
Production year 1975
Production Odessa Film Studios
Also known as
Moi dorogiye, My Dears, Мои дорогие

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb
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