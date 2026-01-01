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Poster of Sekond-hend
Kinoafisha Films Sekond-hend

Sekond-hend

, 2005
Ukraine / Drama / 18+
Poster of Sekond-hend

Cast

Yuriy Dubrovin
Olesia Zhurakivska
Olesia Zhurakivska
Sergey Alimpiev
Director Yaroslav Lupii
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2005

Film rating

0.0
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