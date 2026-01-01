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Poster of Po sledam bremenskikh muzykantov
7.8
Kinoafisha Films Po sledam bremenskikh muzykantov
7.8

Po sledam bremenskikh muzykantov

, 1971
Po sledam bremenskikh muzykantov
USSR / Musical, Animation, Fantasy, Family / 18+
Poster of Po sledam bremenskikh muzykantov
7.8

Cast

Oleg Anofriev
Oleg Anofriev
Gennady Gladkov
King
Anatoliy Gorokhov
Anatoliy Gorokhov
Cock
Muslim Magomayev
Muslim Magomayev
Detective
Elmira Zherzdeva
Elmira Zherzdeva
Princess
Director Vasily Livanov
Writer Vasily Livanov, Yuriy Entin
Composer Gennady Gladkov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 20 minutes
Production year 1971
World premiere 2 February 1973
Release date
2 February 1973 Russia 0+
10 October 1973 USA
5 May 1973 Ukraine
Also known as
Po sledam bremenskikh muzykantov, In the Wake of the Bremen Town Musicians, По следам бременских музыкантов, Breemeni linna moosekandid 2, On the Trail of the Bremen Town Musicians, Sladami muzykantów z Bremy, Слідами бременських музикантів, In the Footsteps of the Bremen Musicians, Po sledam bremenskih muzykantov

Cartoon rating

7.8
Rate 13 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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