Cast
Uno Laht
General Stenkenbauer
Alfred Rebane
Nemskiyat poslanik
Boris Arabow
Tzarski ministar
Cast and Crew
Director
Vladimir Yanchev
Writer
Anton Antonov-Tonich, Semyon Nagornyj, Vladimir Yanchev
Composer
Peter Stupel
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
1971
World premiere
15 April 1971
Release date
|15 April 1971
|Bulgaria
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|25 May 1972
|Hungary
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|27 June 1971
|USSR
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Production
Boyana Film, Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
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