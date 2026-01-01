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Poster of Otkradnatiyat vlak
6.5
Kinoafisha Films Otkradnatiyat vlak
6.5

Otkradnatiyat vlak

, 1971
Otkradnatiyat vlak
USSR / Drama / 18+
Poster of Otkradnatiyat vlak
6.5

Cast

Stefan Ilyev
Kapitan Cherkezov
Georgi Kaloyanchev
Polkovnik Tushev
Vsevolod Sanaev
Vsevolod Sanaev
General Ivan Vasilievich
Uno Laht
General Stenkenbauer
Alfred Rebane
Nemskiyat poslanik
Boris Arabow
Tzarski ministar
Mikhail Gluzskiy
Mikhail Gluzskiy
Polkovnikat ot Abvera
Boris Tokarev
Boris Tokarev
Rubashkin
Dobrinka Stankova
Sasha
Dimitar Buynozov
Damyan
Director Vladimir Yanchev
Writer Anton Antonov-Tonich, Semyon Nagornyj, Vladimir Yanchev
Composer Peter Stupel
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1971
World premiere 15 April 1971
Release date
15 April 1971 Bulgaria
25 May 1972 Hungary
27 June 1971 USSR
Production Boyana Film, Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Otkradnatiyat vlak, Az ellopott vonat, Skradziony pociąg, The Stolen Train, Ukradennyj poezd, Ukradnutý vlak, Откраднатият влак, Украденный поезд

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.9 IMDb
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