Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Zapakh vereska
5.9
Kinoafisha Films Zapakh vereska
5.9

Zapakh vereska

, 2013
Zapakh vereska
Russia / Comedy / 18+
Poster of Zapakh vereska
5.9

Cast

Mariya Baeva
Mariya Baeva
Anton Lapenko
Anton Lapenko
Maxim Simakov
Fedor Malyshev
Vladimir Ilyin
Vladimir Ilyin
Marina Vorozhishcheva
Marina Vorozhishcheva
Shuhrat Ergashev
Aleksandr Komissarov
Anton Lopatev
Svetlana Migovich
Pevitsa v klube
Olesya Nevmerzhizkaya
Aleksandr Novin
Aleksandr Novin
Director Amet-Khan Magomedov
Writer Amet-Khan Magomedov
Composer Ilya Dukhovnyy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2013
World premiere 1 February 2013
Release date
11 August 2013 Russia 16+
1 February 2013 Kazakhstan
1 February 2013 Ukraine
Production RIM
Also known as
Zapakh vereska, Запах вереска

Film rating

5.9
Rate 15 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Zapakh vereska

Prazdnik vzaperti
Prazdnik vzaperti Comedy
2012, Russia
5.3
The President and His Granddaughter
The President and His Granddaughter Comedy
2000, Russia
5.6
Khochu v tyurmu
Khochu v tyurmu Comedy
1999, Russia
6.6
BOOMERang
BOOMERang Comedy
2021, Russia
5.3
Kalachi
Kalachi Comedy
2011, Russia
4.6
Ne nado pechalitsya
Ne nado pechalitsya Comedy
2010, Russia
6.6
The Big Exchange
The Big Exchange Comedy
1992, Russia
6.9
Genialnaya ideya
Genialnaya ideya Comedy
1991, USSR
4.0
Rabbit Over the Void
Rabbit Over the Void Romantic, Comedy
2006, Russia
5.6
Ivanov
Ivanov Comedy, Romantic
2009, Russia
5.1
Plus One
Plus One Comedy, Romantic
2008, Russia
6.1
Sem uzhinov
Sem uzhinov Romantic, Comedy
2019, Russia
5.6
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame
2019, USA, Action, Sci-Fi
The Ultimate Planet
The Ultimate Planet
2026, Russia, Action, Sci-Fi
The Unsmiling Tsarevna
The Unsmiling Tsarevna
2026, Russia, Family, Fantasy
Vozvrashchenie Mamontenka
Vozvrashchenie Mamontenka
2026, Russia, Animation, Adventure, Family
Twilight
Twilight
2008, USA, Fantasy, Romantic
Fall 2
Fall 2
2026, USA, Adventure, Drama
The Tale of Fairy Tales
The Tale of Fairy Tales
2026, Russia, Fantasy, Family
Resident Evil
Resident Evil
2026, Germany / USA, Horror, Action
Romanovy: Predannost i predatelstvo
Romanovy: Predannost i predatelstvo
2026, Russia, History, Drama
Crawlers
Crawlers
2026, USA, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more