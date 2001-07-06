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Poster of Lisa Alisa
4.8
Kinoafisha Films Lisa Alisa
4.8

Lisa Alisa

, 2001
Lisa Alisa
Russia, France / Crime, Drama / 18+
Poster of Lisa Alisa
4.8

Cast

Olga Sidorova
Caroline
Irina Alfyorova
Irina Alfyorova
Sergey Galkin
Sergey Martynov
Sergey Martynov
Zherar de Rosh
Olga Belyaeva
Olga Belyaeva
Aleksandr Medvedev
Valentina Berezutskaya
Valentina Berezutskaya
Darya Volga
Alisa
Olga Belyayeva
Aleksey Chernykh
Aleksey Chernykh
Director Jean-Michel Carré
Writer Viktor Merezhko
Cast and Crew

Film details

Country Russia / France
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2001
World premiere 6 July 2001
Production Fora Film
Also known as
Lisa Alisa, Лиса Алиса

Film rating

4.8
Rate 10 votes
4.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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