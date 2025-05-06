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Poster of Melyuzga
5.9
Kinoafisha Films Melyuzga
5.9

Melyuzga

, 2005
Melyuzga
Russia / Drama / 18+
Poster of Melyuzga
5.9

Cast

Aleksandr Korshunov
Aleksandr Korshunov
Medic Smirnov
Dmitriy Mulyar
Dmitriy Mulyar
Teacher Astreyin
Alla Kliouka Schaffer
Lipochka
Valentina Berezutskaya
Valentina Berezutskaya
Mother Pelageya
Yuriy Mitrofanov
Valentina Ananina
Valentina Ananina
Old woman
Sergey Badichkin
Aleksandr Barinov
Peasant
Sergei Barinov
Seminarist Popov
Tatyana Borisova
Olga Bynkova
Olga Bynkova
Governess
Director Vladimir Morozov
Writer Aleksandr Kuprin, Vladimir Morozov, Lyudmila Pivovarova
Composer Aleksandr Manotskov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2005
Production ROI Studio
Also known as
Melyuzga, Мелюзга

Film rating

5.9
Rate 12 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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