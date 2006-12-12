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Poster of Tam, gde zhivyot lyubov...
6.3
Kinoafisha Films Tam, gde zhivyot lyubov...
6.3

Tam, gde zhivyot lyubov...

, 2006
Tam, gde zhivyot lyubov...
Ukraine / Romantic / 18+
Poster of Tam, gde zhivyot lyubov...
6.3

Cast

Sergey Peregudov
Sergey Peregudov
Larisa Guzeeva
Larisa Guzeeva
Victor Kostetskiy
Victor Kostetskiy
Sergei Komarov
Sergey Russkin
Sergey Russkin
Arkadiy Olegovich
Natalya Danilova
Natalya Danilova
Natalya Grigorevna
Elena Simonova
Elena Simonova
Zoya
Pyotr Krylov
Karina Razumovskaya
Karina Razumovskaya
Marina Komarova
Evgeniy Titov
Sergei Gavrilov
Kseniya Nazarova
Eva
Svetlana Kireeva
Granny Klava
Pyotr Kvasov
Andrey
Director Vladimir Shevelkov
Writer Lena Palomyaki
Composer Vitaliy Mukanyaev
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2006
World premiere 12 December 2006
Production Film.ua, Kinokompaniya Shpil
Also known as
Tam, gde zhivyot lyubov..., Where Love Lives, Там, где живёт любовь, Там, де живе любов

Film rating

6.3
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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