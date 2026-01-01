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Poster of Ubegayushchiy avgust
6.9
Kinoafisha Films Ubegayushchiy avgust
6.9

Ubegayushchiy avgust

, 1989
Ubegayushchiy avgust
USSR / Drama, Romantic / 18+
Poster of Ubegayushchiy avgust
6.9

Cast

Aleksandr Filippenko
Aleksandr Filippenko
Boris Krasnov
Anzhelika Nevolina
Anzhelika Nevolina
Svetlana
Vladimir Ossiptchouk
Gleb -sosed po kempingu
Svetlana Repetina
Medsestra
Aleksandr Lushin
Vladislav - syn Krasnova
Sergey Russkin
Sergey Russkin
Svetlana Gaytan
Ira
Nikolay Ivanovskiy
Smotritel obshchzhitiya
Lyubov Malinovskaya
maty Borisa
Director Dmitriy Dolinin
Writer Anatoli Efros, Anatoli Grebnev, Georgiy Semyonov
Composer Gennadiy Banshchikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 13 minutes
Production year 1989
World premiere 1 November 1989
Release date
1 November 1989 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Ubegayushchiy avgust, August's Running Away, Убегающий август

Film rating

6.9
Rate 13 votes
6.7 IMDb
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