Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2001
World premiere
7 September 2001
Release date
20 November 2003
Argentina
7 March 2002
Australia
5 April 2002
Brazil
20 September 2002
Colombia
11 January 2002
Denmark
3 April 2002
Egypt
21 December 2001
Estonia
24 May 2002
Finland
7 November 2001
France
21 June 2002
Great Britain
7 December 2001
Greece
24 January 2002
Hong Kong
20 March 2003
Hungary
2 November 2001
Iceland
21 June 2002
Ireland
14 March 2002
Israel
8 February 2002
Italy
10 November 2001
Japan
22 October 2002
Kuwait
8 November 2001
Malaysia
24 May 2002
Panama
28 March 2002
Peru
5 December 2001
Philippines
4 January 2002
Poland
16 August 2002
Portugal
1 November 2001
Singapore
28 December 2001
South Africa
16 November 2001
South Korea
30 November 2001
Spain
23 November 2001
Turkey
7 September 2001
USA
MPAA
PG-13
Budget
$40,000,000
Worldwide Gross
$32,533,802
Production
Centurion, MDP Worldwide, Crystal Sky Worldwide
Also known as
The Musketeer, D'Artagnan, El mosquetero, A muskétás, A Vingança do Mosqueteiro, Le Mousquetaire, Musketar, Musketär, Muskettisoturi, Muškietininkas, O Mosqueteiro, Silahşorlar, The Musketeer - Der junge D'Artagnan, Young Blood, Ντ'Αρτανιάν, Мускетарят, Мушкетер, Мушкетёр, ヤング・ブラッド, 三劍客
More