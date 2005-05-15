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Poster of A Sound of Thunder
5.1
Kinoafisha Films A Sound of Thunder
5.1

A Sound of Thunder

, 2005
Sound of Thunder, A
Great Britain, USA, Germany, Czechia / Adventure, Fairy Tale, Thriller, Action, Drama, Sci-Fi / 18+
Poster of A Sound of Thunder
5.1

Cast

Edward Burns
Edward Burns
Travis Ryer
Ben Kingsley
Ben Kingsley
Charles Hatton
Wilfried Hochholdinger
Wilfried Hochholdinger
Dr. Lucas
Corey Johnson
Corey Johnson
Catherine McCormack
Catherine McCormack
Sonia Rand
August Zirner
Clay Derris
Jemima Rooper
Jenny Krase
Armin Rohde
John Wallenbeck
Heike Makatsch
Heike Makatsch
Alicia Wallenbeck
David Oyelowo
David Oyelowo
Marcus Payne
Alvin Van Der Kuech
Young Technician
Director Peter Hyams
Writer Gregory Poirier, Ray Bradbury, Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer
Composer Nick Glennie-Smith
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA / Germany / Czechia
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2005
Online premiere 15 May 2005
World premiere 15 May 2005
Release date
24 November 2005 Russia 16+
24 November 2005 Belarus
12 October 2005 Belgium
24 November 2005 Czechia
25 April 2007 Egypt
15 May 2005 France
17 February 2013 Germany
1 March 2006 Great Britain
25 November 2005 Iceland
27 July 2006 Israel
25 March 2006 Japan
24 November 2005 Kazakhstan
6 September 2007 Kuwait
6 October 2006 Mexico
1 September 2005 Netherlands
10 August 2007 Panama
14 September 2005 Philippines
3 November 2005 Portugal
25 November 2005 Romania
15 September 2005 Singapore
23 December 2005 South Africa
28 July 2011 South Korea
26 August 2005 Spain
2 September 2005 Turkey
2 September 2005 USA
24 November 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $11,665,465
Production Franchise Pictures, Crusader Entertainment, ApolloMedia Distribution
Also known as
A Sound of Thunder, El Cazador de Dinosaurios, El sonido del trueno, O Som do Trovão, Zvuk grmljavine, 雷霆萬鈞, Griaustinio griausmas, I uderzył grom, Il risveglio del tuono, Kıyametin Sesi, Lovci dinosauru, Mennydörgő robaj, Un coup de tonnerre, Vanatoare fatala, Zvok grmenja, Η λάμψη του κεραυνού, И грянул гром, І гримнув грім, І пролунав грім, अनजान खत्तरा जुरासीक पार्क मे, サウンド・オブ・サンダー, Гуркіт грому, Âm Thanh Sấm Sét

Film rating

5.1
Rate 15 votes
4.3 IMDb
Write review
Updated 3 July 2025

Quotes

Sonia Rand I don't have time for stupid idiots.
Travis Ryer Well, why don't you make some time. How about we stop with the insults, because it is starting to get on my nerves.
Sonia Rand You think I devoted my career to designing an amusement park ride for rich men to compensate for their little willies by shooting prehistoric animals, is that what you really think?
Travis Ryer No, what I think is that if you were a guy, someone would have probably knocked you on your ass a long time ago.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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