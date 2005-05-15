|24 November 2005
|Russia
|16+
|24 November 2005
|Belarus
|12 October 2005
|Belgium
|24 November 2005
|Czechia
|25 April 2007
|Egypt
|15 May 2005
|France
|17 February 2013
|Germany
|1 March 2006
|Great Britain
|25 November 2005
|Iceland
|27 July 2006
|Israel
|25 March 2006
|Japan
|24 November 2005
|Kazakhstan
|6 September 2007
|Kuwait
|6 October 2006
|Mexico
|1 September 2005
|Netherlands
|10 August 2007
|Panama
|14 September 2005
|Philippines
|3 November 2005
|Portugal
|25 November 2005
|Romania
|15 September 2005
|Singapore
|23 December 2005
|South Africa
|28 July 2011
|South Korea
|26 August 2005
|Spain
|2 September 2005
|Turkey
|2 September 2005
|USA
|24 November 2005
|Ukraine