ProductionWalt Disney Pictures, Caravan Pictures, Wolfgang Odelga Filmproduktion GmbH
Also known as
The Three Musketeers, Los tres mosqueteros, De tre musketerer, Les trois mousquetaires, Os Três Mosqueteiros, A három testőr, Cei trei muschetari, De tre musketörerna, Die drei Musketiere, I tre moschettieri, Kolm musketäri, Kolme muskettisoturia, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, Oi treis somatofylakes, The Musketeers, Traja mušketieri, Tri musketara, Tři mušketýři, Trije musketirji, Trys muškietininkai, Trzej muszkieterowie, Üç Silahşörler, Οι τρεις σωματοφύλακες, Три мушкетера, Три мушкетери, Тримата мускетари, 三銃士（1993）, 豪情三劍客, Die drei Musketiere - Einer für Alle, Alle für Einen