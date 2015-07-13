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Poster of The Three Musketeers
6.5
Kinoafisha Films The Three Musketeers
6.5

The Three Musketeers

, 1993
The Three Musketeers
Austria, Great Britain, USA / Comedy, Action, Romantic, Adventure, Family / 18+
Poster of The Three Musketeers
6.5

Cast

Charlie Sheen
Charlie Sheen
Aramis
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
Athos
Oliver Platt
Oliver Platt
Porthos
Tim Curry
Tim Curry
Cardinal Richelieu
Rebecca De Mornay
Rebecca De Mornay
Milady
Michael Wincott
Michael Wincott
Rochefort
Julie Delpy
Julie Delpy
Constance
Paul McGann
Paul McGann
Jussac
Gabrielle Anwar
Gabrielle Anwar
Queen Anne
Chris O'Donnell
Chris O'Donnell
D'Artagnan
Director Stephen Herek
Writer Alexandre Dumas, David Loughery
Composer Michael Kamen
Cast and Crew

Film details

Country Austria / Great Britain / USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1993
Online premiere 13 July 2015
World premiere 11 November 1993
Release date
9 December 1993 Australia
11 November 1993 Brazil
27 January 1994 Czechia U
25 December 1993 Denmark
2 February 1994 France
27 January 1994 Germany
11 February 1994 Great Britain
1 April 1994 Ireland
25 February 1994 Italy
28 January 1994 Portugal
11 December 1993 South Korea 12
18 February 1994 Spain 12
17 December 1993 Sweden
11 November 1993 USA
MPAA PG
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $53,898,845
Production Walt Disney Pictures, Caravan Pictures, Wolfgang Odelga Filmproduktion GmbH
Also known as
The Three Musketeers, Los tres mosqueteros, De tre musketerer, Les trois mousquetaires, Os Três Mosqueteiros, A három testőr, Cei trei muschetari, De tre musketörerna, Die drei Musketiere, I tre moschettieri, Kolm musketäri, Kolme muskettisoturia, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, Oi treis somatofylakes, The Musketeers, Traja mušketieri, Tri musketara, Tři mušketýři, Trije musketirji, Trys muškietininkai, Trzej muszkieterowie, Üç Silahşörler, Οι τρεις σωματοφύλακες, Три мушкетера, Три мушкетери, Тримата мускетари, 三銃士（1993）, 豪情三劍客, Die drei Musketiere - Einer für Alle, Alle für Einen

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

[the three musketeers and D'Artagnan are escaping from the Cardinal's men in his own coach]
Porthos Champagne?
Athos We're in the middle of a chase, Porthos.
Porthos You're right - something red.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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