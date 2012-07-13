Menu
IMDb Rating: 5.5
Pokémon the Movie: Kyurem vs. the Sword of Justice

Pokémon the Movie: Kyurem vs. the Sword of Justice

Gekijoban Pocket Monster Best Wishes! Kyurem vs Seikenshi Keldeo 18+
Country Japan
Runtime 1 hour 9 minutes
Production year 2012
World premiere 13 July 2012
Release date
13 July 2012 Japan
19 December 2012 South Korea
1 November 2013 Spain
Worldwide Gross $44,057,737
Production Pikachu Project, East Japan Marketing & Communications Inc., GAME FREAK Inc.
Also known as
Gekijoban Pocket Monster Best Wishes! Kyurem vs Seikenshi Keldeo, Pokémon the Movie: Kyurem vs. the Sword of Justice, Il film Pokémon: Kyurem e il solenne spadaccino, La película Pokémon: Kyurem vs. el espadachín místico, Pokemon 15: Kyurem gegen den Ritter der Redlichkeit, Pokemon 15: Kyurem vs la Lame de la Justice, Pokémon Kyurem vs. Sword of Justice, Pokémon o Filme: Kyurem contra a Espada da Justiça, Pokemon the Movie: Kyurem vs. The Sword of Justice, Pokémon η ταινία: Κιούρεμ εναντίον του σπαθιού της δικαιοσύνης, Pokemon: Kyurem Adalet Kılıcına Karşı, Pokémon: Kyurem contra el Espadachín Místico, Pokémon: Kyurem kontra miecz sprawiedliwości, Pokemon: Kyurem vs. Het Zwaard der Gerechtigheid, Покемон Фiльм: Курем проти Меча Справедливостi, Покемоны: Кюрем против Мечника Справедливости, 剧场版 神奇宝贝 Best Wishes 酋雷姆VS圣剑士凯尔迪奥, 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ, 神奇寶貝電影版：酋雷姆VS聖劍士 凱路迪歐, 精灵宝可梦：酋雷姆VS圣剑士凯尔迪奥
Director
Kunihiko Yuyama
Kunihiko Yuyama
Cast
Vic Mignogna
Erica Schroeder
Erica Schroeder
Sarah Natochenny
Eileen Stevens
5.6
5.5 IMDb
