Poster of Gekijouban Poketto monsutâ: Minna no Monogatari
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 6.3
2 posters
Kinoafisha Films Gekijouban Poketto monsutâ: Minna no Monogatari

Gekijouban Poketto monsutâ: Minna no Monogatari

Gekijouban Poketto monsutâ: Minna no Monogatari 18+
Country Japan
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2018
Online premiere 31 July 2018
World premiere 13 July 2018
Release date
25 November 2018 Australia
9 December 2018 France
13 December 2018 Hong Kong
13 July 2018 Japan
18 February 2019 Netherlands
19 December 2018 South Korea
15 December 2018 Spain
7 December 2018 Taiwan
Worldwide Gross $23,740,788
Production Oriental Light and Magic (OLM), Pikachu Project, TV Tokyo
Also known as
Gekijouban Poketto monsutâ: Minna no Monogatari, Pokémon the Movie: The Power of Us, La película Pokémon: El poder de todos, 劇場版 精靈寶可夢 我們的故事, Film Pokémon: Siła jest w nas, Il film Pokémon In ognuno di noi, Pocket Monsters the Movie: Everyone's Story, Pokémon - Der Film: Die Macht in uns, Pokémon - Filmen: The Power of Us, Pokémon - Η ταινία: Η δύναμη της ομάδας, Pokémon O Filme: O Poder de Todos, Pokémon the Movie: Everyone's Story, Pokémon the Movie: Story of Everyone, Pokémon the Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta, Pokemon the Movie: The Power of Us, Pokémon-filmen: Sammen er vi stærke, Pokémon, le film : Le pouvoir est en nous, Pokémon, o Filme: O Poder de Todos, Pokemon: Birlikten Kuvvet Doğar, Pokémon: Le pouvoir est en nous, Pokémon: O Filme: O Poder da União, Pokémon: Onze Kracht, Покемон-фiльм: Сила Всерединi Нас, Покемон-фильм: Сила Внутри Нас, 劇場版ポケットモンスター　みんなの物語
Director
Tetsuo Yajima
Cast
Emily Bauer
Sam Black
Kathryn Cahill
Cast and Crew
Cartoon rating

6.3
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
