Country Japan

Runtime 1 hour 54 minutes

Production year 2018

Online premiere 31 July 2018

World premiere 13 July 2018

Worldwide Gross $23,740,788

Production Oriental Light and Magic (OLM), Pikachu Project, TV Tokyo

Also known as

Gekijouban Poketto monsutâ: Minna no Monogatari, Pokémon the Movie: The Power of Us, La película Pokémon: El poder de todos, 劇場版 精靈寶可夢 我們的故事, Film Pokémon: Siła jest w nas, Il film Pokémon In ognuno di noi, Pocket Monsters the Movie: Everyone's Story, Pokémon - Der Film: Die Macht in uns, Pokémon - Filmen: The Power of Us, Pokémon - Η ταινία: Η δύναμη της ομάδας, Pokémon O Filme: O Poder de Todos, Pokémon the Movie: Everyone's Story, Pokémon the Movie: Story of Everyone, Pokémon the Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta, Pokemon the Movie: The Power of Us, Pokémon-filmen: Sammen er vi stærke, Pokémon, le film : Le pouvoir est en nous, Pokémon, o Filme: O Poder de Todos, Pokemon: Birlikten Kuvvet Doğar, Pokémon: Le pouvoir est en nous, Pokémon: O Filme: O Poder da União, Pokémon: Onze Kracht, Покемон-фiльм: Сила Всерединi Нас, Покемон-фильм: Сила Внутри Нас, 劇場版ポケットモンスター みんなの物語