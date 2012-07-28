Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Philadelphia Experiment
Poster of The Philadelphia Experiment
Рейтинги
4.2 IMDb Rating: 4.2
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Philadelphia Experiment

The Philadelphia Experiment

The Philadelphia Experiment 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Canada
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2012
World premiere 3 August 1984
Release date
1 November 1984 Australia
28 July 2012 Canada 14A
15 January 1985 France
10 January 1985 Germany
1 April 1993 Great Britain
12 October 1984 Ireland PG
3 February 1987 Italy
27 October 1984 Japan
27 July 2012 Netherlands NR
8 February 2018 South Korea
1 November 1984 Spain
3 August 1984 USA
MPAA PG
Production Cinetel Films, Movie Central, Rainbow Pictures
Also known as
The Philadelphia Experiment, A philadelphiai kísértet, Azmayesh e Philadelphia, Con Tàu Bí Ẩn, Das Philadelphia Experiment - Reactivated, Eksperyment 'Filadelfia', Eksperyment filadelfijski, Experiment Philadelphia, Experimento Filadelfia, Le Projet Philadelphia : L'Expérience interdite, Philadelphia eksperiment, Philadelphia Experiment: L'Expérience interdite, Tehlikeli Deney, Филадельфийский эксперимент, Філадельфійський експеримент
Director
Paul Ziller
Cast
Malcolm McDowell
Malcolm McDowell
Gina Holden
Michael Paré
Michael Paré
Tom McBeath
Ryan Robbins
Ryan Robbins
Cast and Crew
Similar films for The Philadelphia Experiment
Crossworlds 5.6
Crossworlds (1996)
Dreamscape 6.3
Dreamscape (1984)
Streets of Fire 6.6
Streets of Fire (1984)
Blue Thunder 6.4
Blue Thunder (1983)
Firefox 5.5
Firefox (1982)
The Final Countdown 6.7
The Final Countdown (1980)
Saturn 3 5.2
Saturn 3 (1980)
The Philadelphia Experiment 6.1
The Philadelphia Experiment (1984)
Collision Earth 3.7
Collision Earth (2011)
The Terror Beneath 3.8
The Terror Beneath (2011)
Polar Storm 3.9
Polar Storm (2009)
Iron Invader 3.5
Iron Invader (2011)

Film rating

4.2
Rate 10 votes
4.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more